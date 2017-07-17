Цель этой кампании — «усилить давление на независимых журналистов в Беларуси», говорится в заявлении организации.
По словам руководителя отдела по Восточной Европе и Центральной Азии «Репортеров без границ» Йохана Бира, Евросоюз «должен напоминать режиму Александра Лукашенко о том, что уважение к свободе СМИ является важным условием для сближения между Минском и Брюсселем».
В заявлении описаны случаи, когда власти штрафуют журналистов за работу на зарубежные СМИ без аккредитации белорусского МИД. С начала года зафиксировано 26 таких случаев, общая сумма штрафов составила 19,8 тысячи рублей.
Особенно подчеркивается факт давления на «Белсат». Согласно «Репортерам без границ», именно журналистов нашего телеканала власти преследуют чаще всего.
Александр Лукашенко на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске 5 июля заявил, что ущемление свободы СМИ, которое якобы имеет место в Беларуси — это «клише из арсенала прошлого».
«Реальность сильно отличается. На фоне крупных антиправительственных акций протеста преследование независимых журналистов и СМИ в последние месяцы усилилось, в марте были арестованы более 100 журналистов и блогеров», — отмечается в заявлении правозащитников.
«Репортеры без границ» призвали правительство прекратить судебное преследование журналистов.
Источник: Belsat TV.