На Ставрополье между двумя главными редакторами разразился судебный скандал. Один ищет истину, другой прикрывает свои махинации. Однако, вопрос остаетс
я открытым: почему каждый житель Ставрополья должен оплачивать в повышенных тарифах чужие вынужденные подписки на «желтые» СМИ?
Принудительный «госзаказ» «открыто» нарушил журналистскую этику
Главный редактор «Открытой» снова в эпицентре внимания. Советуем, запастись попкорном Наверняка, многие из вас читали об очередном скандале с изданием «Открытая газета» и ее главным редактором Людмилой Леонтьевой.
Поводом для повышения градуса стали ряд публикацией главного редактора «Ставропольских ведомостей» Александра Емцова, в которых он обличает «Открытую газету» и ее главного редактора Людмилу Леонтьеву в навязывании подписки на ее издание бюджетным организациям города Ставрополя. Как и следовало ожидать, по итогам публикацией Емцова госпожа Леонтьева, в ее лучших традициях, подала в суд за разглашение коммерческой тайны её издания. Сами понимаете, в иске было отказано.
Как отмечает издание «Блокнот Ставрополь», антимонопольная служба по Ставропольскому краю также не увидела в статьях Емцова правонарушения, в котором обвиняет «Ставропольские ведомости» Леонтьева.
Главный редактор «Открытой» газеты на страницах своего издания всячески, по нашему мнению, клеймила коллегу.
В ответ Александр Емцов решил напомнить коллеге смысл понятия «журналистская этика» в своем открытом письме в адрес Людмилы Леонтьевой.
Свое обращение на 5 страниц он приправил очень пикантными эпититетами.
В частности, Емцов озабочен тем, что «Вижу, что пропадает человек, главный редактор к тому же. Злоба — она же личность разрушает. Капля злобы, как известно, даже лошадь убивает. А вы? Вы же высокоорганизованное, а значит и крайне нежное, существо, скопытитесь быстрее, чем кобыла какая-нибудь!». Коков оборот, а?
Помимо этого, Емцов сообщает, что Президиум Союза журналистов Ставрополья возмущен стилем издания, и говоря за всю журналистскую общественность, отмечает обеспокоенность душевным состоянием героини.
Пожалуй, приведем одни из самых ярких выдержек:
..Мы будем сознание менять, а не структуру кожного покрова ягодиц…
…ваши губки, как говорится, ни в какие ворота. Я даже не про их необычный размер. Тут уж, что матушка природа дала. Я про обилие красной помады на них. Просто килограмм, не меньше, на квадратный метр!
…вам надо выражение лица в целом менять.
…О вашей одежде… У вас же что на дородном теле? Нечто смахивающее на платье цыганки.
«Это только прелюдия» сообщает автор. Честно, мы никогда ранее не встречали, чтобы на страницах издания была такая межличностная борьба. Кому интересен этот юморный опус, героиня которого, изрядно многим потрепала нервы, то просим пройти по ссылке, там вся красота пера автора. Так что же, заставило так рассвирепеть Емцова? Вполне обоснованные причины.
Источник: Говорун26.