В Екатеринбурге городской портал E1.ru (входит в холдинг Hearst Shkulev Digital) подал в суд на гендиректора информагентства «Накануне.ru» Татьяну Николаеву. В иске говорится, что на совещании в уральском полпредстве она допустила «ряд высказываний, не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию» E1.ru, в том числе о том, что у городского портала нет свидетельства о регистрации СМИ, а также о том, что E1.ru контролируется иностранными юрлицами, что запрещено законом. В E1.ru подчеркивают, что всегда четко следуют букве закона и намерены доказать ложь Татьяны Николаевой в суде. Сама Николаева сказала, что «не очень понимает, чем оскорбила коллег», и добавила, что не считает E1.ru конкурентом «Накануне.ru».
В свердловский арбитражный суд подан иск о защите деловой репутации от ООО «Е1.РУ» (юрлицо екатеринбургского портала E1.ru) к гендиректору информагентства «Накануне.ru» Татьяне Николаевой. Первое заседание, согласно картотеке дел, назначено на 10 августа.
Согласно тексту иска, поводом для обращения в суд стали высказывания Татьяны Николаевой на заседании совета по информполитике, которое 7 апреля 2017 года провел уральский полпред Игорь Холманских. Николаева участвовала в совещании не только как руководитель «Накануне.ru», но и как ответственный секретарь совета главных редакторов СМИ УрФО.
На заседании совета Татьяна Николаева, рассуждая об «обострении международной обстановки», в частности, прямо заявила об иностранном финансировании некоторых уральских медиа. «Львиная доля так называемых городских интернет-порталов, в том числе в Уральском федеральном округе, уже на сегодняшний день контролируется иностранными юридическими лицами. Это Е1, это 74.РУ. Вот вы просто обратите внимание: они все уже в иностранных руках. Я думаю, что для соответствующих органов это не секрет», — сказала Николаева. Она также добавила, что, по ее данным, «даже те, кто имел свидетельства о СМИ среди этих городских порталов, от них отказались». «Потому что свидетельства о СМИ сразу дают госорганам возможность контролировать: что там публикуется, печатается, в каком направлении и так далее и так далее. То есть накладывает ограничения», — продолжила она. Николаева также подчеркнула, что, по ее сведениям, данные СМИ отказываются работать с властями по госконтрактам. «То есть у них уже жесткая совершенно идеологическая установка: не сотрудничать!» — сделала вывод она.
В иске E1.ru обращает внимание на два основных момента в выступлении Николаевой, которые не соответствуют действительности. Во-первых, городской портал E1.ru получил свидетельство о регистрации СМИ еще в декабре 2016 года, то есть за несколько месяцев до совещания в полпредстве. Во-вторых, E1.ru категорически опровергает информацию о том, что городской портал контролируется иностранными юрлицами.
В исковом заявлении представители E1.ru, в частности, ссылаются на статью 19.1 федерального закона «О СМИ», в которой говорится, что «иностранным юридическим лицам запрещено выступать учредителем (участником) СМИ, являться редакцией СМИ, организацией (юридическим лицом), осуществляющей вещание». Таким образом, по мнению E1.ru, заявление Николаевой воспринимается как утверждение о том, что городской портал нарушает законодательство о СМИ.
«Причем это утверждение сделано в публичной форме не среди обывателей, а среди должностных лиц федеральных и региональных органов госвласти, к компетенции которых относятся вопросы соблюдения законодательства о СМИ», — отмечается в иске. Кроме того, в E1.ru добавили, что «необходимым условием успешной деятельности СМИ является достаточный уровень доверия аудитории». «Доверие читателей к изданию основывается на уверенности в том, что издание проводит независимую редакционную политику, объективно освещает значимые события общественной жизни и не находится под чьим-либо скрытым контролем», — говорится в исковом заявлении. В E1.ru отмечают, что «будучи профессиональным медиа-менеджером в течение долгого времени, Николаева не может не знать о законодательных ограничениях на иностранный контроль за СМИ и тем не менее публично распространяет сведения, порочащие деловую репутацию Истца, являющегося прямым конкурентом возглавляемого ею интернет-издания».
«Мы не хотим ни денег, ни извинений. Нам необходимо судебное подтверждение того, что Татьяна Николаева, медиа-менеджер с большим стажем работы, которому доверяют представители власти, просто лжет», — заявил директор сети городских порталов Hearst Shkulev Digital, бывший главный редактор E1.ru Ринат Низамов. По его словам, ранее Николаева неоднократно допускала подобные высказывания. «Мы о них знали, но мирились с этим, так как они не выходили за пределы ее медиа и журналистских междусобойчиков. Но мы посчитали, что больше не можем закрывать на это глаза, так как ложь распространяется на достаточно высоком уровне. По нашему мнению, прямая задача таких заявлений — дискредитировать сильного конкурента, которым является E1.ru по отношению к „Накануне.ru“», — отметил он.
По словам Низамова, портал E1.ru достиг показателя 500 тыс. посещений в сутки. «Мы работаем 24 часа в сутки, чтобы оперативно освещать важные события. И единственное, в чем Николаева права, — мы не берем деньги у власти, в отличие от „Накануне.ru“ мы не работаем по госконтрактам, которые в любом случае накладывали бы на нас дополнительные ограничения», — сказал Низамов, пояснив, что E1 зарабатывает на рекламе. По его словам, «очень обидно, когда конкуренты используют такие грязные методы». «Наша принципиальная позиция — везде и всюду мы следуем букве закона», — заявил он. Низамов добавил, что о том, что Е1 получил свидетельство о регистрации СМИ, он лично сообщил Николаевой. «Мы проделали гигантскую работу. Но даже до этого, не являясь СМИ, мы работали в тесной связке с Роскомнадзором, выполняя рекомендации ведомства», — заключил он.
Гендиректор «Накануне.ru» Татьяна Николаева сказала, что узнала об иске E1.ru только после того, как Znak.com обратился к ней за комментарием. «Если есть какие-то претензии, надо было мне их озвучить. Но ни устного, ни письменного общения с представителями Е1 у меня не было. Вообще я не очень понимаю, чем я оскорбила их репутацию», — сказала Николаева. По ее словам, на момент проведения совещания в полпредстве у нее не было информации о том, что городской портал получил свидетельство о регистрации СМИ. От слов про иностранное влияние на Е1 она также не стала отказываться. По ее словам, даже если создано российское юрлицо для городского портала, конечным бенефициаром все равно является иностранный холдинг Hearst Shkulev Digital. Николаева указывает, что, по данным СПАРК, конечным собственником Е1 является компания из Нидерландов. Цепочка выглядит так. Единственным владельцем ООО «Е1.РУ» является ООО «Сеть городских порталов», которое в свою очередь принадлежит ООО «Херст Шкулев Диджитал Медиа» и нескольким физлицам. ООО «Херст Шкулев Диджитал Медиа» в свою очередь принадлежит ООО «Эйчэсди Холдинг», 80% в котором владеет Виктор Шкулев, а 20% — ООО «Ай-Пи-Эйч Холдингз Восток», головная компания которой «Интернэшнл Пабликейшнз Холдинг (Ай-Пи-Эйч) Б.В.» действительно зарегистрирована в Нидерландах. Остальные вышеперечисленные компании зарегистрированы в России.
Татьяна Николаева также добавила, что не считает E1.ru конкурентом «Накануне.ru». «Изначально Е1 развивался не как медиа, а как городской справочник. Новостная составляющая появилась не так давно», — считает она. По данным Mail.ru, количество визитов на сайт «Накануне.ru» в день составляет около 55 тыс.
Источник: znak.com