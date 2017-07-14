Директор «Забайкальской медиагруппы» Андрей Коптеев, комментируя 12 июля корреспонденту ИА «Чита.Ру» данные о закрытии газеты «Экстра» и заявление бывшего начальника отдела реализации Вячеслава Мартынюка о регистрации аналогичного СМИ, опроверг ликвидацию издания и заявил, что ситуация напоминает рейдерский захват.
Информация о закрытии «Экстры», которая входит в состав «Забайкальской медиагруппы», появилась в середине июня — стало известно, что начальник отдела реализации Вячеслав Мартынюк зарегистрировал своё СМИ с аналогичным названием. Комментируя ситуацию ИА «Чита.Ру», Мартынюк сообщил, что несмотря на регистрацию, не заявлял о планах выпускать газету. По его словам, он предлагал коллективу зарегистрировать свою «Экстру» и после возможного закрытия нынешней «Экстры» перейти в новое издание с тем же названием, где учредителем будет он сам.
«Мы не подтверждаем информацию о закрытии газеты «Экстра». Возможно, распространение таких слухов было кому-то на руку», — сказал Коптеев.
По его словам, в коллективе обсуждался вопрос о закрытии печатной версии газеты и перехода в онлайн-режим — в последний год стал значительно снижаться тираж издания: «В момент обсуждения перехода на онлайн-версию случайно из достоверных источников нам стало известно о том, что действующий начальник отдела реализации газеты «Экстра» Вячеслав Мартынюк зарегистрировал средство массовой информации «Экстра-медиа» и «ТВ-Забайкалье», по сути копии ещё действующих изданий «Экстра-реклама» и «Экстра телевидение». Может, Мартынюк рассчитывал на то, что как только закроется настоящая «Экстра», он выйдет на рынок со своей подделкой. Возможно, расчёт был на то, что читатели не заметят подмены. После всех этих событий мы проводим ревизию реализации «Экстры» и уже сейчас известно, что там не всё гладко. Мы не утверждаем, но допускаем вероятность того, что реализация одной из популярных газет в крае была намеренно запущена, чтобы добиться закрытия издания. Напоминает рейдерский захват».
Он отметил, что в холдинге провели внутреннее расследование и выяснили, что также Мартынюк создал предприятие ООО «Мартин Сток» и, будучи руководителем отдела реализации «Экстры», занимался распространением конкурирующего издания.
«Естественно, все эти факты не позволили продолжить с Мартынюком трудовые отношения и на данный момент он уволен по собственному желанию. Сейчас временно исполняющим обязанности главного редактора «Экстры» назначен Артём Стромилов. Ему поручено сформировать новый боевой коллектив, разработать дальнейшую стратегию развития газеты. Назначен новый руководитель отдела реализации, восстанавливается сеть реализации газеты. Несмотря на все потрясения, «Экстра» не прерывала своего выхода», — добавил он, указав, что у газеты появится свой сайт.
Источник: Чита!ру