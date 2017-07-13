Омскую «Роспечать» лихорадит уже два года. Закрытие киосков прессы, многомиллионные долги издателям и миллионные задолженности по платежам в бюджет – всё это неизбежно ведет компанию к катастрофе, и похоже, конец уже близок. В чем же причина проблем «Роспечати» и почему жители Омска лишаются доступа к газетам и журналам, а издатели терпят убытки?
Отсчет событиям надо вести с 2015 года, когда омская «Роспечать», владевшая тогда почти двумя сотнями киосков, начала их массовое закрытие. На сегодня, по утверждению генерального директора компании, осталось всего 98 киосков.
Практически сразу после начала ликвидации киосков в редакции омских изданий посыпались жалобы покупателей прессы, которые не могли приобрести любимую газету или журнал на привычном для себя месте недалеко от дома или работы. Жаловались люди и на то, что «Роспечать» перестала не только продавать, но и распространять по уже оплаченной подписке федеральные газеты. После того как киосков стало вдвое меньше и стали падать тиражи, заволновались издатели.
В последнее время «Роспечать» начала экспериментировать с ассортиментом. Так, например, в киосках «Роспечати» стали продавать лосьон для лица с экстрактом боярышника. После проверки Роспотребнадзора компания заплатила штраф, но торговля «боярышником» не прекратилась, его пытались продавать из-под полы.
В 2017 году «Роспечать» дошла до того, что якобы из-за убыточности киосков прессы около 100 из них были переданы в компанию «Дилижанс», чтобы та торговала прессой, хотя эта компания раньше торговала в основном табаком и прессой не занималась. Мало того, что она прессу продавать не умеет, что в ассортименте у неё в основном только глянцевые журналы, но дело в том, что формально она и не может продавать прессу, потому что в договоре не прописана такая специализация.
Весной этого года в Омске за «круглым столом» собрались местные распространители прессы, издатели и чиновники областной и городской администрации и омского горсовета. И здесь издатели выложили всё, что у них на душе накипело, всё, что они думают о «Роспечати» и проблемах вокруг неё.
Сергей Коновалов, директор Омского филиала ИД «Комсомольская правда»: «Из-за проблем с распространением мы были вынуждены ежедневное издание перевести на бесплатное распространение. Но бесплатное распространение с помощью промоутеров – это катастрофически дорого, и трудно контролировать качество, поскольку просто раздавать газету абы кому – нам не интересно». Владимир Ноянов, главный редактор ИД «Работа для Вас»: «Киоски сокращаются – тиражи падают, здесь взаимосвязь прямая. От закрытия киосков страдают все – включая читателей, которые не могут получить информацию вовремя. Не все могут себе позволить сесть на автомобиль и доехать до киоска с прессой. Они должны быть в шаговой доступности. А в супермаркеты, на мой взгляд, люди ходят все же за продуктами питания, а не за свежей прессой». Ольга Сурадеева, генеральный директор ООО «АиФ – Омск»: «Мы сегодня вообще ничего не имеем с тиража. Выживаем только за счет рекламы. И мы заинтересованы, конечно, чтобы больше было точек продаж».
У чиновников и законодательной власти тоже была вполне определённая позиция по поводу сокращения киосков прессы. Так, Юрий Федотов, председатель бюджетного комитета горсовета , заявил: «Для меня в данном случае важно, что рынок печатных СМИ сжимается из-за резкого снижения точек продаж. У издателей тиражи падают, затраты растут, логистика дорожает, и меня эта проблема беспокоит…».
Попытки реорганизовать управление «Роспечатью» начались год назад. Были созданы ООО «Агентство оптовых продаж» и ООО «Предприятие импульсной торговли», от лица которых и ведется деятельность компании. Но уже и они успели задолжать издателям и бюджету. Например, омская «Теленеделя» подала в суд иск о взыскании с «Роспечати» задолженности в сумме 1 млн рублей, через суд пытаются вернуть долги и другие издатели.
Само ОАО «Роспечать» сменило юридический адрес, он непонятно для чего был переведен в Оренбург. И теперь оренбургские налоговики пытаются ввести процедуру банкротства предприятия, и она наверняка будет введена, поскольку «Роспечать» задолжала бюджету около 20 миллионов рублей.
Добавим к этому, что, как говорят сами работники названных предприятий, заработная плата им выплачивается наличными, что позволяет не делать положенных отчислений в бюджет.
Самое интересное, что ни у самой «Роспечати», ни у «Агентства оптовых продаж», ни у «Предприятия импульсной торговли» практически нет никаких активов, а те, что остались, ускоренно выводятся. Все киоски принадлежат московской компании «АРТ Альянс», владельцем которой является известный в Омске Александр Петрович Страхов. Известный – потому что, как утверждают, он частенько прилетает в Омск на выходные, чтобы лично проконтролировать бизнес, а может – и за деньгами. Каким образом Страхов стал владельцем активов «Роспечати» – неизвестно, и странно, что молчат акционеры этого предприятия, от чьего имени он выступает. Молчат, несмотря на катастрофическое положение компании.
Говоря об активах, хотелось бы задаться вопросом: а какова судьба принадлежавшего «Роспечати» 4-этажного здания в центре Омска, расположенного по адресу: улица Герцена, дом 1?
На уже упомянутом «круглом столе» был весьма интересный эпизод. Гендиректор «Роспечати» Виталий Аржанников в основном отмалчивался, но когда и говорил, то сетовал на трудности ведения бизнеса, на убытки, на вынужденное закрытие точек продаж из-за их нерентабельности, намекал на дотации и льготы, которых у компании нет. По поводу нерентабельности киосков прессы Аржанникову возразил Михаил Щелкогонов из экономического департамента горадминистрации Омска. Он сказал буквально следующее: «Чтобы говорить о преференциях (распространителям прессы), нам нужно понимать этот бизнес. Выручка, рентабельность, наценки, налоги, затраты, в том числе на заработную плату. Плюс социальная роль ваших киосков. Вот когда мы увидим эти цифры, появится предмет для обсуждения. А на сегодняшний день запрашивается налоговая, налоговая дает цифры. Если выручку той же «Роспечати» разделить на один киоск, то бизнес выглядит рентабельным». Почему-то в этом вопросе аргументы чиновника выглядят более убедительно.
Возникает закономерный вопрос: почему люди, реально руководящие омской «Роспечатью», разваливают некогда успешную компанию? Ответы на этот вопрос могут быть разными: некомпетентность, непрофессионализм, неумение принимать правильные бизнес-решения. А может, и банальный вывод активов по чьему-то заказу или собственная корысть. Но ни омским издателям, ни жителям Омска в данном случае от этого не легче.
Руслан Мальский