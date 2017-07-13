Компании, входящие в число лидеров рынка распространения печатной продукции – «Сейлс» и «Прессэкспо» – буквально на днях сменили учредителей. Эта новость в свое время могла бы стать сенсацией, теперь же не удостоилась и появления в лентах. Изменения законодательства, произошедшие в последние годы, привели и к формальным, и к реальным переменам в структуре собственности многих компаний не только в нашей отрасли.
Но не стоит ли за этим процессом чего-то большего?
Не остался в стороне и издательский дом «Бурда», в 1999 году создавший компанию «Сейлс». Компания начинала с выстраивания сети мелкооптовых магазинов, но довольно быстро, имея мощную поддержку ИД «Бурда», развернула широкую экспансию. Так, в 2001 году «Сейлс» купил сеть из 11 мелкооптовых магазинов прессы у «АРИА-АиФ», в 2002-м – оптовый магазин у «ДМ-пресс». Весной 2003-го была выкуплена существенная часть магазинов одной из старейших распространительских компаний рынка прессы России – ЧП Козлов…
К 2015 году предприятие располагало широкой сетью собственных оптовых и розничных торговых объектов (более 90 точек, по данным самой компании), поставляло прессу в сетевые и несетевые магазины, на точки при заправках.
По оценкам экспертов оборот компании Сейлс в 2016 году составлял около 1 млрд. рублей.
В 2014 году ЗАО «Сейлс» было ликвидировано, вновь зарегистрированное OOO «Сейлс» прошло ряд перерегистраций, и вот сейчас, судя по выписке из ЕГРЮЛ, учредителем компании стало ООО «Сейлс Концепт». В свою очередь учредителями «Сейлс Концепт» являются Андрей Богданов, генеральный директор ООО «Сейлс», с долей 90% в уставном капитале и Юлия Безрукова, директор департамента закупок и рекламы «Сейлса», с долей в 10%.
Остается только порадоваться за Андрея Богданова и Юлию Безрукову, которые в наши трудные времена смогли приобрести такой солидный актив.