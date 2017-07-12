Кто ставит лайки макетам домов, которые появятся взамен московских хрущевок? Кто сражается за честь реновации на просторах интернета? Кто с понедельника по пятницу оставляет комментарии о «заботливой мэрии» и защищает корги Игоря Шувалова? Выясняла Софья Савина.
#У_БОТА_ВЫХОДНОЙ
«Очень повезло участникам реновации. Переехать из старого клоповника в такие квартиры», «Людей переселяют из развалин в новые дома», «Теперь все жители хрущевок начнут отсчитывать дни до своего скорейшего переселения в новые дома», — так несуществующие москвичи реагируют на новости о сносе пятиэтажек в Twitter.
Распространенная фамилия — Смирнов, Петров, Васильев, чужая фотография в стиле «простой русский парень», обилие ретвитов однотипных постов и минимальное количество собственных сообщений. Все это лишь первые признаки того, что комментарии о реновации оставляет сотрудник PR-службы.
Новость Russiangate о том, что мэрия Москвы закупит квартиры для расселения жителей пятиэтажек у пасынка Алишера Усманова, прокомментировали 38 сторонников программы реновации. Информационные атаки разбились на два этапа: половина комментариев появилась утром, другая половина — днем.
«Да хрен с этой коррупцией, мы никогда правды не узнаем, главное, что людям дадут новое комфортное жилье!», — с интервалом в пару минут публиковались слова в защиту бизнесмена и программы реновации.
Анализ этих Twitter-аккаунтов показал: все они связаны в одну сеть — объединены общими датами создания, режимом работы, темами, а некоторые — даже одинаковыми орфографическими ошибками. Половина из них создана в декабре 2011 года, еще 14 аккаунтов — в январе и марте 2012 года, остальные — в 2014 году.
Из анализа Twitter-аккаунтов следует: 28 из 37 рассмотренных профилей проявляют активность лишь по будним дням. Есть у них и рабочий режим: строго с 6.00 до 17.00, или с 14.00 до 22.00 — и ни одного твита не по графику.
Характерна для всех аккаунтов одна и та же «биография»: первые посты, как правило, относятся к 2012 году. В начале своей виртуальной жизни все они писали об одном и том же: жаловались на погоду и недосыпы, шутили над женской логикой. Недоумевали, почему не проходит похмелье.
Аккаунты заполнены житейскими мудростями: «Жизнь это кpосс, в котором каждый стремится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу последним», «Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и не спеша пьют пиво», «Женщина — это тайна покрытая макияжем» (здесь и далее орфография, пунктуация и нелепость источника сохранены. — прим. ред.).
#ПИВО_ТЕЛКИ_РОСТЕХ
Уже через год обезличенные афоризмы пропадают со страниц «живых ботов»: вместо них аккаунты заполняют новости из жизни госкорпорации «Ростех».
С лета 2013 года Смирновы, Петровы, Васильевы начинают публиковать посты как под копирку: «Ростех в 2012 году заплатил налогов на 109 млрд рублей. Это треть федерального бюджета Олимпиады-2014», «Новую спецтехнику для нашей страны будет делать Камаз совместно с входящей в Ростех РТ-Инвест», «Предприятие «Техприбор» в составе корпорации Ростех сменило гендиректора».
За ними следуют посты с рекламными хэштегами: #КРЭТ, #Калашников, #Аэрофлот, #Минпромторг, #Мантуров (министр промышленности и торговли. — прим. ред.).
После 2014 года фейковые аккаунты «замолкают». Новые сообщения появятся лишь через два года — с хэштегом #ЦИПР. IT-конференция «Цифровая индустрия промышленной России» прошла на территории Иннополиса в Татарстане. Ее генеральным партнером выступает «Ростех», а поддерживают форум Минпромторг, Минкомсвязи и администрация президента.
#АПОСТОЛ-БОТ
Тематика твитов (#КРЭТ, #Калашников, #Аэрофлот, #Минпромторг) раскрывает владельцев армии «живых ботов». Всеми проектами, о которых пишут фейковые аккаунты, занимался Центр стратегических коммуникаций «Апостол».
В медийной среде «Апостол» называют «империей зла»: агентство под руководством Тины Канделаки прославилось проектами по продвижению государственных структур.
Боты, совершившие нападение на Russiangate, «родились» в 2012 году: как раз в тот момент, когда «Апостол» проводил ребрендинг госкорпорации «Ростехнологии». Стоимость масштабного проекта составила $1,5 млн. В том же году «Апостол» начал работать с «Аэрофлотом»: стоимость одного из контрактов на продвижение компании в социальных сетях составила 27,5 млн рублей.
Через год компания заключила еще два контракта с корпорацией «Ростех». Один — на «информационное сопровождение госкорпорации в российском информационном поле» за 26,7 млн рублей. Второй — на международный пиар за 95 млн рублей.
В этом же году агентство выиграло два контракта с Министерством промышленности и торговли на «развитие информационного комплекса». Их общая стоимость — 61,3 млн рублей.
Упоминаемый ботами концерн «Калашников» заключил госконтракт с «Апостолом» в 2014 году: «оказание услуг по созданию бренда» обошлось предприятию в 15 млн рублей. Еще один «продвигаемый» ботами объект — концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) потратил на рекламу через агентство Канделаки 50 млн рублей.
#КОНФЛИКТ_ИНТЕРЕСОВ
Победы «Апостола» на госаукционах закончились в декабре 2015 года — после того как Тина Канделаки ушла из компании. Однако аффилированные с «Апостолом» структуры продолжили зарабатывать на госконтрактах.
Конференцию ЦИПР в «Ростехе» курирует лично Василий Бровко — создатель агентства «Апостол». Еще в 2013 году глава Ростеха Сергей Чемезов назначил Бровко руководителем службы коммуникаций корпорации. Согласно ЕГРЮЛ, Бровко вышел из состава акционеров «Апостола» лишь в 2014 году.
Получается, что год он совмещал две должности — пост в «Ростехе» с работой в компании-подрядчике госкорпорации. Но «Апостол» не потерял с ним связи и тогда, когда он продал свою долю компании. Генеральным директором «Апостола» стала Тина Канделаки — не только партнер Бровко, но и его супруга.
Осенью 2016 года Бровко повысили: он стал директором по особым поручениям. На этой должности он стал курировать главные мероприятия «Ростеха», в том числе и ЦИПР.
В 2017 году организацией ЦИПР занималась компания, связанная с «Апостолом», сообщали СМИ. Согласно сайту госзакупок, контракты на подготовку конференции выиграла коммуникационная группа OMG. В нее входит агентство Allnighters Marketing Communications. Именно оно отвечало за подготовку конференции в прошлом году.
Формально OMG не связана с «Апостолом»: между ними нет никаких юридических связей. Но есть косвенные доказательства аффилированности: общие проекты.
Например, на сайте маркетинговой компании сказано: OMG участвовала в проекте «Наследие Татарстана». Разработкой бренда республики занимался «Апостол» во главе с Канделаки в 2014 году.
В 2015 году OMG проводило мероприятие по запуску федерального спортивного канала «МАТЧ ТВ». Генеральным продюсером канала является Тина Канделаки.
Есть и другие образцы PR-успеха: «Первое Аналитическое агентство» сотрудничает с Минпромторгом. В июле 2017 года компания заключила с министерством два контракта на «услуги по анализу темы торгового сотрудничества России с другими странами».
«Первое Аналитическое агентство» на 25% принадлежит ООО «Аркона», которое выступает учредителем ООО «Новая стратегия» (новое название «Апостола»). До июня 2016 года генеральным директором «Первого Аналитического агентства» был Кинес Кизиитов — бывший сотрудник «Апостола». СМИ писали о том, что именно Кизиитов управлял одной из фабрик интернет-троллей.
#КОРГИ_ШУВАЛОВА_ЗА_СНОС
В ноябре 2016 года специализация ботов «Апостола» резко изменилась. Они начали «охранять» Игоря Шувалова, первого заместителя председателя Правительства РФ. В их обязанности входит и распространение положительных новостей о вице-премьере, комментарии под компрометирующими чиновника твитами.
«Тебе петушку с замашками твоими петушиными тяжело на зоне будет, а не Шувалову», — пишет бот-защитник.
Защитники имиджа Игоря Шувалова активизировались осенью 2016 года не случайно: в октябре были опубликованы расследования об имуществе Шувалова. Публикации о квартире в центре Москвы стоимостью 680 млн рублей, автомобиле за 40 млн рублей и частном самолете за $50 млн, видимо, расстроили вице-премьера. Вплоть до конца июня 2017 года боты «Апостола» продолжали писать о Шувалове.
В этом же месяце фейковые аккаунты начали оставлять позитивные комментарии под новостями о реновации. Последние несколько дней хозяева ботов заходят в Twitter только ради этой темы.
Пассивную поддержку лайками и ретвитами они оказывают еще нескольким проектам и лицам. Среди них — портал Russia.Travel, премия «Бизнес-успех» и депутат Госдумы Александр Прокопьев.
Все боты подписаны на твиттер Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. Именно эта структура занимается программой реновации.
Во-вторых, все они «читают» профиль национального туристического портала Russia.Travel. Этот проект создан Федеральным агентством по туризму и Министерством культуры.
Третий «must read» ботов — страница национальной премии «Бизнес-Успех». Председатель попечительского совета этой премии — любимый «живыми ботами» Игорь Шувалов. В попечительский совет входит и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Создателем премии «Бизнес-Успех» выступает общественная организация предпринимателей «Опора России». В нее входит еще один «клиент» ботов — Александр Прокопьев, депутат последних двух созывов Госдумы от партии «Единая Россия». Лайки, ретвиты, комментарии — часть ботов активно реагирует на деятельность Прокопьева в Twitter.
#ИМПЕРИЯ_ЗЛА
Бывший сотрудник коммуникационного агентства подтвердил Russiangate связь «живых ботов» с «Апостолом». По его просьбе, мы не публикуем его имя.
«В «Апостоле» действительно была создана сеть фейковых аккаунтов. Управлял этим делом Олег Беркович. А когда компания развалилась, владельцы аккаунтов перешли на работу в новое коммуникационное агентство, которое сейчас занимается темой реновации, а также пиаром некоторых депутатов», — рассказал источник.
Упомянутый им Олег Беркович — один из основателей компании «Апостол». Согласно ЕГРЮЛ, сегодня Беркович является учредителем двух компаний: ООО «ЦИМЭС» (Центр исследования массового электронного сознания) и ООО «Агентство стратегических исследований».
Первая компания занимается проведением опросов в социальных сетях. Вторым юрлицом Беркович владеет совместно с Линдой Гусевой, подругой Тины Канделаки.
Другой бывший сотрудник компании «Апостол» рассказал, как была организована работа «живых ботов». По его словам, комментариями в социальных сетях занимался SMM-отдел. Около пяти человек управляли всеми Twitter-аккаунтами. Они оставляли в социальных сетях так называемые «инициированные посты» и «инициированные комментарии».
После этого аналитический отдел «Апостола» проводил мониторинг всех положительных постов и комментариев о заказчике — например, «Ростехе». По свидетельству бывшего сотрудника компании, «положительные посты о заказчиках «Апостол» покупал и у известных блогеров».
Второй источник также не исключает, что после кризиса в «Апостоле» smm-отдел могли «перебросить» в аффилированную с ним компанию.
«Собянинские боты» не ограничиваются бывшими сотрудниками «Апостола». Еще в феврале 2016 года сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков писал о существующем на бюджетные деньги проекте «Движок». Участникам молодежного движения за баллы предлагается писать посты и делать репосты о деятельности мэрии. А в феврале 2017 года блог «Лапшечнималочная» сообщал: московская мэрия активно использует фейковые аккаунты в Twitter для продвижения своих идей. Информационную войну ведет компания «Пиетет», заверил собеседник «Лапшеснималочной». Бенефициаров этой компании выяснить не удалось.
Источник: Compromat.ru