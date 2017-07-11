Владелец российского Forbes Александр Федотов выиграл суд против бывшего журналиста делового журнала Елены Зубовой, которая оспаривала свое увольнение из журнала. О решении суда в пользу Федотова RNS сообщили в пресс-службе медиагруппы ACMG, в которую входит журнал. В начале года Зубова подавала иск в Пресненский районный суд Москвы, ответчиками выступали ЗАО «Арт Трейдинг Портфолио Менеджмент» и АО «АС РУС Медиа», входящие в группу ACMG. Кроме того, соответчиками в процессе также выступали сам Федотов и главный редактор журнала Николай Усков.
«Я удовлетворен тем, что суд не поддержал ее заявление, которое я считаю эмоционально окрашенным, — передала RNS пресс-служба ACMG слова главного редактора Forbes Николая Ускова. — Редакция Forbes всегда придерживалась и придерживается высоких стандартов независимой журналистики. Меня удивили претензии, которые возникли у нашей бывшей коллеги Елены Зубовой к издателю Forbes. В соответствии с законом о СМИ и уставом Forbes редакция cамостоятельно определяет редакционную политику издания. Ни одна из статей Елены не была снята из номера или электронной версии издания, никто не указывал ей, какую тему выбрать, а от какой отказаться».
Информация о том, что Пресненский суд 10 июля отклонил исковые требования Зубовой, также содержится в материалах в картотеке дел районных судов Москвы.
Сама Елена Зубова, комментируя решение суда, сообщила RNS, что не исключает подачи апелляции на решение суда.
Зубова подала иск на 1,3 млн рублей против издателя Forbes, владельца журнала Александра Федотова и против главного редактора Николая Ускова в начале года. Журналистка оспаривала свое увольнение, требовала восстановить ее в должности и выплатить средний заработок за дни «вынужденного прогула при незаконном увольнении 20 декабря», уточнял RNS представитель суда в начале года.
В декабре журналистка опубликовала на своей странице в Facebook заявление об увольнении, датированное 5 декабря 2016 года, писал Republic. В нем Зубова просила уволить ее по собственному желанию. Зубова утверждала, что не писала заявления об увольнении по собственному желанию. «Если вы посмотрите на документ, на первоисточник, то увидите следующее: есть готовый напечатанный шаблон со словами об увольнении на имя Федотова — мне этот шаблон дали в отделе кадров. В этот шаблон я своей рукой вписала другое основание, которое всегда, везде и всем озвучивала неоднократно — «в связи с изменением редакционной политики, отказом от стандартов…» Мое увольнение не было добровольным…» — заявляла она.
«Первое, налицо манипуляции с понятием редакционный политики, издатель в первую очередь должен быть ее гарантом и всегда вмешиваться, если будет нарушаться ее главный принцип — публикация непроверенных данных. Все факты должны быть проверены. Forbes — частное издание о бизнесе. Наша миссия — развивать и помогать предпринимательскому сообществу, а не вести подрывную деятельность ради рейтингов — это участь желтой прессы», — передала RNS через пресс-службу Екатерина Тихомирова, вице-президент по развитию ACMG, издателя forbes.ru.
Источник: Rambler News Media.