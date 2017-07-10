Мосгорсуд вынес приговор лидеру хакерского проекта «Шалтай-Болтай» Владимиру Аникееву (Льюис). После задержания он активно сотрудничал с ФСБ, заключил досудебное соглашение, поэтому получил минимальный срок. Расследование о деятельности «Шалтая-Болтая» и связанной с ним «Биржи информации» продолжается.
Главная интрига слушаний до последнего дня заключалась в том, засекретят их полностью или только частично. На значительную часть материалов наложен гриф
«секретно». Многие тома дела составляет переписка по электронной почте чиновников, похищенная участниками «Шалтая-Болтая», в которой содержатся документы, не только имеющие гриф «секретно», но и представляющие гостайну. Было неизвестно, станет ли рассматривать дело обычная коллегия Мосгорсуда, и слушания будут не до конца закрытыми. Или материалы направят в спецчасть Мосгорсуда — тогда весь процесс пройдет под завесой тайны от любых посторонних. В результате события развивались по второму варианту.
Аникеев ранее полностью признал вину, попросил, чтобы слушания проходили в особом порядке — без судебного следствия. Прокурор подтвердил судье, что Аникеев полностью признал вину и выполнил все условия сделки со следствием. Несмотря на это, гособвинитель затребовал для Аникеева максимальный срок, предусмотренный инкриминируемой ему частью 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) — два с половиной года. Стоит отметить, что, по данным «Росбалта», подобное требование прокурора стало неожиданностью для Аникеева. Его устные договоренности со спецслужбами предусматривали минимальное наказание. Сам Льюис рассчитывал получить год, максимум — полтора года заключения. Ожидалось, что 5 июля лидеру «Шалтая-Болтая» и будет вынесен приговор. Однако судья взял сутки на размышление. В результате Аникеев был признан виновным, но, учитывая сотрудничество с ФСБ и другие смягчающие обстоятельства, получил два года заключения. Однако в колонию Льюис, скорее всего, не отправится вовсе — будет и дальше пребывать в СИЗО. Он находится под стражей с осени 2016 года, и уже к концу этого года может просить об УДО. К тому же он необходим следствию как фигурант расследования о деятельности «Шалтая-Болтая» и «Биржи информации».
Источник: compromat.ru