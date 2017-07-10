Основатель телеканала 112-Украина Виктор Зубрицкий, который объявлен украинскими правоохранителями в розыск, дал подробное интервью редактору германского журнала Zuerst Мануэлю Оксенрайтеру.
Зубрицкий уже давно внесен в базы сайта «Миротворец» и в «национал-патриотической тусовке» он считается пророссийским деятелем (хотя в сюжете телеканала «Россия-24», который был посвящен этому интервью, указывалось, что с российскими телеканалами он общаться отказывается).
В более чем получасовой беседе задает тон диалогу сам Зубрицкий, который обвинил президента Украины Петра Порошенко в попытках насаждения цензуры в СМИ. Это выражается в давлении на бизнесы собственников ведущих телеканалов страны — «Интера» и 1+1. Это часть целой стратегии формирования «информационного контроля», который пытаются внедрить на Банковой. «В отношении фаворитов рынка СМИ идут попытки их купить или закрыть», — говорит Зубрицкий.
Самый интересный фрагмент его интервью касается истории о том, как переговорщики главы государства пытались приобрести для Порошенко «112-Украина».
«Страна» уже касалась отдельных подробностей этой истории, которыми поделился беглый народный депутат Александр Онищенко. Интервью Зубрицкого позволяет восстановить хронологию событий, которые сопровождали так сорвавшуюся сделку о покупке канала. И обозначить арсенал методов, предпринимаемых властью для «отжима» СМИ.
Уголовное преследование медиаменеджеров и угрозы радикалов
По словам Зубрицкого, запуск в эфир телеканала «112-Украина» в 2013 году обошелся его владельцам «не дороже стоимости дома в Конча-Заспе». Но ресурс сумел состояться и вошел в число лидеров рынка медиавещания.
Зубрицкий не комментирует, являлся ли экс-глава МВД Виталий Захарченко спонсором создания нового СМИ (о чем ходили настойчивые слухи). Вместе с этим, сразу смены власти в феврале 2014 года на «112-Украина» начался целый ряд атак.
Сначала они касались юридических бенефициаров телеканала. Зубрицкий был публично объявлен «советником Захарченко», ему приписывалась координация отрядами «титушек» на Евромайдане. Весной 2014 года руководители силовых ведомств показали схему преступной группы, якобы функционировавшей под его началом для подавления акций протеста оппозиции. Уголовное дело против Зубрицкого было открыто только спустя два месяца. Какие у следствия есть доказательства его участия в совершении преступлений на Майдане, кроме данных о совершенных им звонков, неизвестно.
Сам Зубрицкий был вынужден покинуть Украину
Медиаменеджер был объявлен во внутригосударственный и международный розыск. Недавно Интерпол снял с его профайла «красную карточку». Но в Украине Зубрицкий по-прежнему вне закона.
К сговорчивости и изменению редакционной политики его подталкивали не только уголовным преследованием, и прямым силовым вмешательством в работу канала. В апреле 2014 года неизвестный в маске кинул в двери «112-Украина» коктейль Молотова. За неделю до этого к редакции приходила группа людей, требовавшая отключения эфира. Неоднократно в милицию поступали заявления о якобы минировании редакции ресурса.
Козни Нацсовета
После того, как юридического бенефициара телеканала подвесили на крючок уголовными делами, в истории 112-Украина проявился новый игрок. Это Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, который начал работу по аннулированию лицензии на работу ресурса.
О деталях разработанного по требованию Банковой плана по «закрытию» 112-Украина ранее сообщил народный депутат от БПП Сергей Лещенко. Он обнародовал документы внутренней переписки, состоявшейся два года назад между членами Нацсовета по телевидению и радиовещанию.
В частности, предполагалось прекратить действие лицензий в цифровом мультиплексе MX-5 для пяти предприятий, которые осуществляют трансляцию 112-Украина. Вслед за этим намеревались ограничить присутствие телеканала в кабельных сетях, надавив на провайдеров.
Параллельно планировался отбор лицензии на спутниковое вещание у ресурса. Отдельно рассматривалась практическая возможность призыва в армию для несения службы в зоне Антитеррористической операции ряда сотрудников «112-Украина».
После обнародования скандального документа члены Нацсовета отрицали свое авторство и отношение к нему. В частности, по словам Григория Шверка (в то время члена Нацсовета, а ныне — нардепа от БПП), первая страница послания была «написана моим слогом и в моем стиле, я писал такое, если не очень похожее письмо».
Вместе с этим он заявил, что «план» по решению конфликта Нацсовета со 112-Украина касался исключительно судебных разбирательств и проверок ресурса. А общественности якобы показали некую подделку, которую сделали взломав его электронную почту. «Что касается приложенного к нему документа — то нет, это вообще за пределами добра и зла», — говорил он журналистам.
В интервью немецкому журналисту Зубрицкий утверждает, что повестки в военкомат в 2015 году получили все руководители структурных подразделений телеканала. «Сотрудники Нацсовета обсуждали вопрос введения цензуры на канале путем отправки его сотрудников в зону АТО», — отмечает медиаменеджер.
Он говорит, что по «112-Украина» реализовывались и прочие пункты «плана Шверка». Так, после вынесения ряда предупреждений у телеканала действительно забрали лицензию на право вещания (сегодня в судебном порядке продолжаются разбирательства по этому поводу).
Подход Онищенко. Первые переговоры
Зубрицкий говорит, что прессинг Нацсовета входил в так называемую «юридическую» часть давления на ресурс. Когда это не сработало, начались попытки купить «112-Украина». Переговорщики, выходившие на руководство канала прямо говорили, что представляют интересы президента Петра Порошенко. Обсуждение потенциальной сделки началось в мае 2015 года.
«После того, как попытки запугать канал ничего не дали, а мы не сдались, в жизни 112-Украина появился Александр Онищенко», — говорит креативный продюсер ресурса. «Страна» писала о том, как эту историю описывает беглый нардеп, ранее близкий к Администрации президента.
Из его слов следует, что пока переговорщики пытались сойтись в позициях к сделке, Порошенко предложил подписать предварительный меморандум. Им должно было стать соглашение о намерениях, предполагающее смягчение информационной политики канала по отношению к президенту. В обмен на это 112-Украина обещали помощь в переоформление лицензий телеканала и снять с него санкции Нацсовета по телевидению и радиовещанию.
Как следует из обнародованного «Страной» документа, телеканал должен был обеспечить позитивное освещение общественно-политических событий в Украине в эфире «112 Украина». А также гарантировал Онищенко право первой ночи на покупку СМИ по цене не менее $30 миллионов. В своем интервью Зубрицкий подтверждает слова опального нардепа.
«Он пришел от имени Порошенко к генеральному директору телеканала Андрею Подщипкову и сказал, что хочет купить канал в интересах президента. Сделку требовали провести как можно быстрее, поскольку глава государства был недоволен тем, что на показывалось на экране», — говорит Зубрицкий.
Инвестбанкир Банковой сопровождал сделку
Он заявляет, что с самого начала не хотел расставаться с активом и принялся документировать переговорный процесс с Онищенко. В кадр одной из встреч попали юристы, которые сопровождали сделку. А также близкий к Порошенко инвестиционный банкир Макар Пасенюк, который предложил оформлять все на офшорную компанию, которая в последствие всплыла в панамском скандале. Это структура Prime Asset Partners Limited.
Но стороны не смогли прийти к решению. «Начался торг. Порошенко хотел, чтобы канал купили-продали за $17 миллионов, а владелец телеканала Андрей Подщипков просил минимум $25 миллионов», — говорил «Стране» Онищенко.
В изложении Зубрицкого все было примерно так же, но есть и несколько новых деталей истории. По его утверждению, генеральный директор «112-Украина» ответил отказом на попытки сбить цену ресурса. Тогда предварительные договоренности на Банковой решили не соблюдать, и попытались наехать на него по линии силовых ведомств.
«Когда Подщипков отказался, против него было возбуждено несколько уголовных дел. Через некоторое время ему начали поступать угрозы, что его ждет участь Бузины и Калашникова. Он выехал с семьей в Брюссель», — говорит его коллега по переговорам о продаже телеканала.
Сегодня в отношении Подщипкова в Украине расследуется несколько уголовных дел, по факту якобы имевших место нарушений налогового законодательства на «112-Украина».
Переговорщик Полищук. Второй подход.
Как следует из рассказа Зубрицкого, после эмиграции Полищука на Банковой не оставили надежды купить телеканал. Новые переговоры от лица Порошенко и уже лично с креативным продюсером ресурса вел бизнесмен Виктор Полищук (собственник банка «Михайловский», бизнес-центра «Гулливер» и ряда прочих активов).
Его, как и Онищенко, Зубрицкий активно записывал скрытой камерой. Эти откровения ранее он обнародовал на своем канале в YouTube, но позднее ролики были удалены. Но они по-прежнему находятся в распоряжении Зубрицкого.
«Полищук говорил мне открыто, что он находился в отношениях с Порошенко и решал вопросы. На каждой нашей встрече он подробно рассказывал, что происходите в семье президента. И передал, что тот поставил задачу забрать канал любым путем», — рассказал владелец 112-Украина.
Как и в случае с Онищенко, сопровождала оформление сделки группа Пасенюка. Собственники телеканала подписали новое понятийное соглашение с переговорщиками. Из него следовало, что Полищук брал на себя обязательства закрыть все дела в отношении Зубрицкого и снять его с розыска Интерпола. В обмен требовалось опустить планку финансовых требований по оценке телеканала на $7 миллионов от «условий Онищенко» и продать ресурс за $18 миллионов.
По мере продвижения переговоров Зубрицкий подослал своего адвоката к прокурору, занимавшемуся его уголовным делом. Замначальника управления специальных расследований ГПУ Евгений Котец рассказал юристу, что производство в отношении креативного продюсера является фейком, и в нем отсутствует состав преступления.
После того, как Зубрицкий повторно встретился с Полищуком, дело действительно готовили к закрытию. Это на скрытую камеру рассказал тот же Котец. Сигнал об этом ему пришел по линии курирующего зама генпрокурора; фактически ему передали команду главы ГПУ. Что доказывает явную связь между обещаниями Полищука «порешать вопросы» Зубрицкого с помощью воздействия на Порошенко.
«10 миллионов кэша для Порошенко»
Зубрицкий утверждает, что он с самого начала лишь имитировал желание продать ресурс. И в процессе общения с переговорщиком президента раскрыл одну из коррупционных схем незаконного обогащения гаранта Конституции.
«Я начал играть, потребовал аванс — $5 миллионов. Полищук сказал мне, что по линии энергокомпаний ежемесячно доля Порошенко составляет $10 миллионов наличными, из этой суммы и были выделены деньги на приобретение канала», — рассказал Зубрицкий, добавив, что из 5 миллионов до него донесли почему-то только 4.
Дальнейшее развитие истории не раскрывается. Известно лишь, что сделка в итоге сорвалась и собственники телеканала остались те же (не так давно сообщалось, что корпоративные права переданы в управление директорам телеканала). А Нацсовет продолжает отказывать «112» в праве на перерегистрацию лицензий.
«Страна» оставляет право для всех фигурантов истории с несостоявшейся покупкой канала, при наличии желания и аргументов, обнародовать их версию происходивших вокруг «112-Украина» событий.
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Источник: Strana.ua