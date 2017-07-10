Прощание с медиаменеджером и известным блогером Антоном Носиком состоится во вторник в 11 утра в Центральном доме литераторов, сообщил член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев в своем Twitter.
Биография Антона Носика
Внимание, место поменялось. Прощание завтра в 11 утра, в Центральном Доме Литератора на Б. Никитской, 53. Похороны на Востряковском в 14-00.
— Демьян Кудрявцев (@kudriavtsev) 10 июля 2017 г.
Затем он опубликовал уточнённую информацию.
Ранее сообщалось, что Носик скончался в ночь на воскресенье в возрасте 51 года на подмосковной даче друзей.
Антон Носик — известный деятель рунета, популярный блогер и стартап-менеджер. Был редактором крупных новостных интернет-изданий, экс-менеджером «Рамблера» и службы блогов компании SUP, которая владеет сервисом LiveJournal.
Источник: РИА Новости.