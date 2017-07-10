Антон Носик

Антон Носик. 1966-2017

Прощание с медиаменеджером и известным блогером Антоном Носиком состоится во вторник в 11 утра в Центральном доме литераторов, сообщил член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев в своем Twitter.

Биография Антона Носика


Затем он опубликовал уточнённую информацию.

Ранее сообщалось, что Носик скончался в ночь на воскресенье в возрасте 51 года на подмосковной даче друзей.

Антон Носик — известный деятель рунета, популярный блогер и стартап-менеджер. Был редактором крупных новостных интернет-изданий, экс-менеджером «Рамблера» и службы блогов компании SUP, которая владеет сервисом LiveJournal.

Источник: РИА Новости.