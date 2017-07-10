В июне Днепр занял первое место среди областных центров по количеству заказных материалов (так называемой «джинсы»), размещенных в местных онлайн-медиа.
Об этом сообщает «Институт массовой информации», который проводил соответствующее исследование.
Так, по его данным, в интернет-СМИ Днепра количество «джинсы» в июне составило 14% от общего количества опубликованных материалов. На втором месте оказался Харьков с отрывом вдвое – 7%. Меньше всего заказных материалов размещают интернет-ресурсы Львова и Луцка – по 1%.
Что касается печатных средств массовой информации, то здесь Днепр оказался на втором месте с показателем «заказухи» 9% от общего количества опубликованных материалов. На первом месте – Николаев (19% от общего количества материалов). Меньше всего материалов с признаками заказа в печатных СМИ было зафиксировано в Ужгороде (2%).
По данным мониторинга, самыми активными заказчиками «джинсы» в региональных медиа являются местные чиновники и политики. Например, в Днепре это мэр города Борис Филатов и председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов.
В целом по итогам июня уровень «джинсы» в региональных печатных СМИ составил в среднем 7% от общего числа материалов, в интернет-СМИ – 4%.
Источник: События Днепропетровска.