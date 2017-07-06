Все мы знаем, что рынок печатной прессы в России испытывает не лучшие времена. С момента отмены в 2014 году госсубсидий на доставку подписных тиражей населению, подписка в стране упала на 40%, что в абсолютных цифрах составляет почти миллиард экземпляров. Это стало серьезнейшим ударом по интересам издателей и населения.
Всю весну этого года мы слышали заверения почтовиков, что они, мол, примут меры, предотвращающие дальнейшее падение подписки на печатные издания. Проблеском надежды для всего рынка стало выделение льгот на подписной тариф «Почты России» для ряда региональных СМИ, прежде всего, общественно-политического, детского, научно-популярного характера, а также некоторых других, общим числом около 2,5 тыс. наименований. Всего же в стране, по данным официальных ведомств, зарегистрировано порядка 60 тыс. наименований периодических печатных изданий! Поэтому данная инициатива — просто капля в море, хотя, безусловно, позитивная.
И вот — новый удар под дых, теперь — со стороны Департамента по развитию подписных сервисов и дополнительных услуг «Почты России», который разослал по издательскому рынку официальное уведомление о повышении тарифов на магистральную перевозку периодической и прочей печатной продукции. Рост тарифов более чем значительный — в некоторых случаях он достигает 46%! Решение почты вступило в силу с начала этого месяца — с 1 июля 2017 г., — став серьезным потрясением для всего российского рынка подписки. Можно прогнозировать, что печатные СМИ не просто сильно пострадают, но в ряде случаев вообще закроются. Я понимаю, что «Почта России» должна зарабатывать деньги, но, по-моему, решает она эту задачу, в том числе, путем уничтожения подписного рынка. Нет издателей — мы отдыхаем!
Просчитали, насколько повышается теперь стоимость магистральной перевозки… Из получившихся таблиц наглядно видно, сколь разрушительна политика менеджеров почты по отношению к печатным СМИ!
Тарифы ФГУП «Почта России» на магистральную перевозку с 01.07.2017 по сравнению с тарифами, действующими на дату 01.07.2016 (за 1 кг /руб.)
Увеличение тарифов на магистральную перевозку в 2017 г. по сравнению с 2016 г. (%)
Тарифы ФГУП «Почта России» на авиаперевозку с 01.07.2017 по сравнению с тарифами, действующими на дату 01.07.2016 (за 1 кг /руб.)
Надо добавить, что «Почта России», по сути, развернула также и борьбу, направленную на вытеснение с рынка крупных федеральных подписных агентств. Делается это по многим направлением, с применением разного рода «оружия», включая создание собственного подписного агентства, которое, используя монопольное положение почтового оператора, делает что хочет, дает любые скидки, таким образом нарушая принципы здоровой конкуренции. Если принять во внимание то, что подписка в РФ работает все еще не по адресной, а по карточной системе, то становится очевидно, что сами издатели не могут оценить ее состояние в том или ином регионе, т.к. не имеют доступа к данным о подписчиках. Невозможно оценить и то, по какому подписному каталогу в ходе подписной компании подписки собирается на местах. У меня есть подозрения, что в корпоративных интересах работники отделений связи могут собирать подписку в пользу исключительно подписного каталога «Почты России», что проверить фактически невозможно.
Резюмируя, хотелось бы выделить главное: почтовики, занимаясь сиюминутными задачами укрепления своего ведомства, на самом деле разрушают рынок подписки, тем самым ослабляя уровень информационной безопасности страны. К выборам Президента РФ в 2018 году подписка в стране может рухнуть на 2/3 по сравнению с ее показателями, существовавшими во время предыдущих президентских выборов. А это уже видится как удар по интересам Кремля в регионах РФ.