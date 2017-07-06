Евгения Альбац, главный редактор журнала The New Times, в программе «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» (эфир 4 июля 2017 г.) дала весьма резкую оценку руководителю одной из компаний-распространителей прессы.
Вот выдержка из расшифрофки эфира:
Е.Альбац – Вот, я пришла на эфир совершенно в раздрае, потому что… Я пытаюсь выбить деньги из распространителя, который тебе смотрит в глаза и говорит: «Ну да. Ну, как же? Вот, Евгения Марковна, мы же подписали вам гарантийное письмо. К 1 июля всё выплатим». Да? То, что должны были выплатить еще 4 месяца назад, понимаете? И, вот, ты имеешь дело с людьми, которые тебе врут в глаза. И при этом мы вынуждены были закрыть печатное издание.
А, вот, есть такая компания «Маарт». Вот, кто меня слышит, запомните раз и навсегда: никогда с этой компанией нельзя иметь дело. Есть там человек, которого зовут Глечиков. Вот, запомните. Это человек, который всегда вам будет врать в лицо. Понимаете?
И вот я каждый раз сталкиваюсь с этим, и я понимаю, что люди с воровским сознанием, с привычками, что они крадут товар других людей, обманывают, нарушают все возможные договоры, это всё, конечно, идет вот из этой гулаговской психологии. Потому что мы так и не сумели примириться со своим прошлым.
Я не знаю, видели ли вы, замечательный был материал в газете «Ведомости». Ведь, в Советском Союзе в годы Большого террора в 1937-38-м расстреливали больше, чем убивали в Освенциме при всей эффективности машины уничтожения, которую построили нацисты. Понимаете?
И я всё время думаю о том, что то, что мы так и не разобрались со своим прошлым, то, что мы не признали преступлений, которые являются преступлениями, не признали, что гулаговская экономика – это была позорная страница рабовладельческого строя в истории Советского Союза, что вот эта психология туфты и халявы как способ выживания она пришла и в новую Россию. Мы, действительно, что мы очень хорошо умеем делать, мы умеем выживать. Но это делается ценой разрушения связей, отношений и в конечном итоге экономики.
О.Журавлёва― Послушайте, но вранье…
Е.Альбац― И как с этим? Это можно… Что с этим можно поделать? Понимаете? То есть нет. Я понимаю, что до тех пор, пока здесь не будет нормальной конкуренции… Я понимаю, что какой-нибудь Глечиков, весь его бизнес построен на том, что он может добежать до какого-нибудь начальника, и этот начальник получит свой откат и поэтому… Вот эта вот психология воровства и вранья – она позволяет такого рода бизнесу в кавычке держаться на рынке.
Это, конечно, кошмар. Причем, понимаете, всё известно, про них всё известно и прокуратуре, и Следственному комитету, и московскому начальству. Совершенно бесполезно.