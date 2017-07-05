Вчера Мещанский суд Москвы приговорил к полутора годам лишения свободы бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвинявшегося в мошенничестве при продаже в 2013 году четырех нежилых помещений ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания» (СЭК) за 300 млн руб. третьим лицам. Бывший глава РАО, полностью признав свою вину, заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках сделки он дал показания для нового расследования, а сам возместил потерпевшей стороне более половины ущерба.
Уголовное дело бывшего главы РАО Сергея Федотова, с учетом его раскаяния, признания вины и досудебного соглашения Мещанский райсуд Москвы рассмотрел за одно заседание. При этом оно проходило в закрытом режиме. Как стало известно “Ъ”, закрытость процесса была связана с оглашением на заседании информации, связанной с некой банковской тайной.
[Агентство «Москва», 19.06.2017, «Экс-глава Российского авторского общества С.Федотов приговорен к полутора годам колонии»: Перед началом судебного заседания защита просила закрыть процесс в целях безопасности С.Федотова и его родственников, так как он заключил досудебное соглашение и давал подписку о неразглашении. «Дело специфическое, я опасаюсь угроз, прошу закрыть процесс», — сказал С.Федотов. — Врезка К.ру]
В оглашенной резолютивной части судья Елена Гудошникова признала Сергея Федотова виновным в мошенничестве и назначила ему наказание в виде одного года и шести месяцев колонии общего режима. Ранее в ходе прений сторон гособвинитель просил для бывшего главы РАО два года заключения, а защита — наказание, не связанное с лишением свободы.
Первоначально уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Сергея Федотова возбудило следственное управление УВД по Центральному округу Москвы 17 июня 2016 года по результатам проверки, проведенной ФСБ и ГУЭБиПК МВД. 28 июня он был задержан по подозрению в мошенничестве, и в тот же день Таганский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал топ-менеджера РАО.
Основанием для уголовного преследования бывшего главы РАО послужило заявление бывшего директора ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания» (управляет имуществом РАО) Максима Буданова. В обращении в правоохранительные органы господин Буданов сообщил, что РАО приобрело в 2007–2011 годах офисное здание на Шелепихинской набережной, два помещения в здании «Бейкер плаза» на Бутырском валу и еще одно помещение на Садово-Самотечной улице общей площадью 2 тыс. кв. м. Использовать их в коммерческих целях общество по своему статусу не могло, а поэтому они не эксплуатировались. Однако в 2012 году РАО понадобились средства для создания электронной системы получения авторских отчислений, и тогда авторский совет РАО одобрил создание дочерней структуры СЭК, на баланс которой в качестве уставного капитала и были переведены все четыре помещения. В свою очередь, СЭК учредила фирмы «Медиаменеджмент», «Музыкальный Олимп» и управляющую компанию «Медиа менеджмент» и передала уже в их уставный капитал нежилые помещения. Поначалу предполагалось сдавать недвижимость в аренду, однако более выгодной руководству РАО показалась продажа объектов. В итоге, как считает заявитель, Сергей Федотов продал помещения третьим лицам, а деньги от сделки так и не поступили в казну РАО.
Следует отметить, что господин Федотов на протяжении следствия (а дело для дальнейшего расследования было передано из полиции в СКР) постоянно менял свою позицию — от полного признания вины до категоричного ее отрицания. В итоге следствие пришло к выводу, что он ввел в заблуждение членов совета РАО, которые приняли решение передать на баланс СЭК одно здание и три нежилых помещения, впоследствии проданные третьим лицам. Первоначально следствие насчитало нанесенный РАО ущерб на 500 млн руб., однако на заключительной стадии он снизился до 300 млн руб.
Ранее в РАО заявляли о полном отсутствии состава преступления в действиях Сергея Федотова, а глава Союза кинематографистов, президент Российского союза правообладателей Никита Михалков был готов ходатайствовать перед следствием о более мягкой для обвиняемого мере пресечения, считая, что тот не должен сидеть в СИЗО. Суд эти доводы не убедили.
По словам адвоката Сергея Федотова Александра Ильдуганова, его подзащитный остался недоволен приговором. «Возможно, мы будем его обжаловать, но решение еще не принято»,— заявил адвокат после судебного заседания, добавив, что подсудимый уже погасил ущерб на 170 млн руб. и намерен возместить его полностью. По словам господина Ильдуганова, для этого «мы предложили руководству РАО сделать это за счет недвижимости в Москве и Шотландии, но ответа пока не последовало». Невыплата ущерба может помешать господину Федотову воспользоваться правом на условно-досрочное освобождение. В любом случае, из обвиняемого он вскоре превратится в свидетеля обвинения, так как по показаниям, данным в рамках сделки, должно быть возбуждено уголовное дело.
Источник: Коммерсантъ.