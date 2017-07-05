Огромный портрет Путина появился на поле итальянского фермера под Вероной

Огромный портрет Путина появился на поле итальянского фермера под Вероной.

Фермер Дарио Гамбарин (Dario Gambarin) на тракторе нарисовал на кукурузном поле неподалёку от Вероны 135-метровый портрет российского президента и подписал его на кириллице. Свой необычный арт-объект он посвятил предстоящему саммиту «Большой двадцатки» в Гамбурге.


Гамбарин прославился в сети большими портретами политиков и знаменитостей, которые он периодически наносит на свои поля. Среди тех, чьи портреты он уже создавал, — Барак Обама, Дональд Трамп, Фидель Кастро и другие.

Источник: Tjournal.ru