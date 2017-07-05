Фермер Дарио Гамбарин (Dario Gambarin) на тракторе нарисовал на кукурузном поле неподалёку от Вероны 135-метровый портрет российского президента и подписал его на кириллице. Свой необычный арт-объект он посвятил предстоящему саммиту «Большой двадцатки» в Гамбурге.
Гамбарин прославился в сети большими портретами политиков и знаменитостей, которые он периодически наносит на свои поля. Среди тех, чьи портреты он уже создавал, — Барак Обама, Дональд Трамп, Фидель Кастро и другие.
Источник: Tjournal.ru