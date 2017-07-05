Местные жители публиковали вызывающие фотографии в соцсетях, что не понравилось компании.
Нефтегазовая компания Shell убрала со своих заправок в Малайзии картонные фигуры сотрудницы. Местные жители публиковали в соцсетях фотографии, как они целуют или держат за промежность макеты женщины в униформе.
В компании заявили, что не одобряют подобное поведение и считают его «не соответствующим культуре малазийцев». Более 60% граждан Малайзии исповедуют ислам.
Мы призываем пользователей интернета и представителей общественности воздержаться от дальнейшего распространения этих фотографий. Картонные макеты исчезли со всех наших точек с сегодняшнего дня.
Shell
На карточных фигурах изображена 25-летняя сотрудница Шафила Хайрусалле (Shafila Khairusalleh) в чёрном платке и красной футболке. По её словам, даже если мужчины делали снимки в шутку, она всё равно «чувствует себя униженной».
Картонные макеты с Хайрусалле появились на около 950 станциях Shell в ноябре 2016 года. Пользователи соцсетей публиковали обычные фотографии, однако некоторые делали неприличные и вызывающие снимки.
Один из авторов подобного снимка дал интервью и извинился перед сотрудницей за то, что поцеловал картонный макет. «Мне стыдно, что эмоции взяли вверх. Я хотел бы извиниться перед её мужем и членами семьи за своё поведение», — отметил он.
Источник: Tjournal.ru