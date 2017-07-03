Сильный ветер унес из кадра в прямом эфире ведущего ирландского TV3 Дерика Хардигана. Ролик, опубликованный в соцсетях набрал уже более 700 тыс. просмотров.
Репортер с большим желтым зонтом в руках рассказывал прогноз погоды. «День обещает быть ветреным», — заявил он, и порыв ветра вытолкнул ведущего из кадра. Вернувшись к камере, он обнаружил искореженный зонт и не смог сдержать смех. Этот случай немало позабавил коллег в студии и пользователей соцсетей, которые утверждали, что казус рассмешил их и скрасил их день. «Добро пожаловать в ирландское лето! Наслаждайтесь», — подшучивают пользователи.
Сам «пострадавший» так же опубликовал видео на своем YouTube-канале с надписью: «Мать-природа опять победила…».
Источник: Sostav.ua