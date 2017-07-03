Президент США Дональд Трамп выложил в своем микроблоге в Twitter смонтированное видео, на котором избивает человека с логотипом телекомпании CNN на месте лица.
#FraudNewsCNN #FNN pic.twitter.com/WYUnHjjUjg
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июля 2017 г.
Свой твит Трамп подписал следующим образом: «#FraudNewsCNN, #FNN» («мошенническая новостная сеть»). Она выполнена тем же шрифтом, который используется в оригинальном логотипе CNN (данная аббревиатура расшифровывается как Cable News Network, «кабельная новостная сеть»).
Оригиналом видео является запись передачи WrestleMania 2007 года, сообщает ТАСС. В одном из выпусков Трамп нанес несколько ударов главе американской федерации рестлинга WWE Винсу Макмэну за то, что он вмешался в бой рестлеров. Согласно правилам «Битвы миллиардеров» предпринимателя, чей боец проигрывает на ринге, публично стригут налысо.
1 июля Трамп в своем Twitter уже предлагал переименовать CNN в FNN.
I am thinking about changing the name #FakeNews CNN to #FraudNewsCNN!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 июля 2017 г.
Трамп неоднократно обвинял ряд американских СМИ, в том числе и этот телеканал, в распространении фейковых новостей о себе и, в частности, о своих связях с Россией.
Источник: Журдом.