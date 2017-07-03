Трамп "избил" CNN в Твиттере

Трамп «избил» CNN в Твиттере

Президент США Дональд Трамп выложил в своем микроблоге в Twitter смонтированное видео, на котором избивает человека с логотипом телекомпании CNN на месте лица.


Свой твит Трамп подписал следующим образом: «#FraudNewsCNN, #FNN» («мошенническая новостная сеть»). Она выполнена тем же шрифтом, который используется в оригинальном логотипе CNN (данная аббревиатура расшифровывается как Cable News Network, «кабельная новостная сеть»).

Оригиналом видео является запись передачи WrestleMania 2007 года, сообщает ТАСС.  В одном из выпусков Трамп нанес несколько ударов главе американской федерации рестлинга WWE Винсу Макмэну за то, что он вмешался в бой рестлеров. Согласно правилам «Битвы миллиардеров» предпринимателя, чей боец проигрывает на ринге, публично стригут налысо.

1 июля Трамп в своем Twitter уже предлагал переименовать CNN в FNN.


Трамп неоднократно обвинял ряд американских СМИ, в том числе и этот телеканал, в распространении фейковых новостей о себе и, в частности, о своих связях с Россией.

Источник: Журдом.