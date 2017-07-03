Видеоролик, на котором молодая журналистка внезапно закатывает глаза, трясется и падает с высоты во время прямого включения с праздника Ураза-байрам в Пакистане, с бешеной скоростью распространился по Сети в эти дни. Ряд СМИ даже успели написать захватывающую новость о смерти в прямом эфире.
Миллионы пользователей, делая перепост жутких кадров и ставя «лайки», выразили свое сожаление по поводу смерти девушки. Однако оказалось, что это видео было записано еще в 2016 году, а журналистка после эффектного падения с трибуны с микрофоном осталась жива и сейчас чувствует себя прекрасно.
Наиболее широко видеоролик распространился в Индии. «Ожившей» журналистке Изре Хан пришлось выступить в прямом эфире индийского телевидения, чтобы рассказать сердобольным гражданам, что она просто упала в обморок от жары. Для всех остальных Изра провела онлайн-сессию в своем Twitter, где прокомментировала случившееся.
Источник: НТВ.