Главного редактора южноуральской газеты будут судить за вымогательство 1 млн рублей у депутата Госдумы
Центральный районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении главного редактора газеты «Правда Златоуста» Валерия Ускова, вымогавшего деньги у депутата Госдумы Олега Колесникова.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, утверждено обвинительное заключение по делу: Валерий Усков обвиняется в совершении преступления по п.п. «а», «г» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Зампрокурора Челябинской области заключил с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве.
По версии следствия, во время избирательной кампании 2016 года по выбору депутатов Госдумы Валерий Усков (выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца по Златоустовскому округу) вместе с сообщником вымогал 1 млн руб. у Олега Колесникова под угрозой распространения в газете позорящих и компрометирующих сведений. В августе при передаче 240 тыс. руб. вымогателей задержали. Три месяца Валерий Усков провел в следственном изоляторе, четыре месяца под домашним арестом, а в марте 2017 года его отпустили на свободу под подписку о невыезде.
Источник: Коммерсантъ-Online.