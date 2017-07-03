Власти Германии приняли закон о штрафах для соцсетей за отказ от борьбы с незаконными и оскорбительными записями
Парламент Германии одобрил закон, который вводит для интернет-компаний штраф в размере до €50 млн за несвоевременное удаление оскорбительных записей. Он затронет такие площадки, как Facebook и YouTube, передаёт BBC.
Закон вступит в силу с октября 2017 года, он обязывает интернет-площадки с аудиторией больше двух миллионов пользователей в Германии удалять контент, который нарушает законодательство страны или носит оскорбительный характер, содержит клевету и подстрекательства к насилию.
Администраторы сайтов должны будут удалять такие записи в течение 24 часов после публикации. В противном случае компании грозит штраф в размере от €5 млн до €50 млн. Если контент не нарушает немецких законов, но является спорным, компаниям отводится семь дней на его оценку.
Закон раскритиковали представители интернет-отрасли и правозащитники. В Facebook заявили, что в нынешнем виде закон не поможет бороться с ненавистью в сети. По словам представителей соцсети, для этого необходимы «совместные усилия гражданского общества, правительства и отрасли».
Опрошенные BBC правозащитники считают, что подобные ограничения приведут к «случайной цензуре» со стороны интернет-компаний, которые станут удалять неоднозначные записи, опасаясь штрафа.
Альберт Хабибрахимов.
Источник: Рамблер.