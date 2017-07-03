Президент Украины Петр Порошенко ответил отказом создателям петиции об отмене блокировки соцсети «ВКонтакте», соответствующее заявление опубликовала его пресс-служба.
Петиция об отмене блокировки интернет-ресурса «ВКонтакте» была создана 16 мая и набрала более 25 тысяч подписей. «Это огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и так далее. Потеря данной платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов», — говорится в тексте петиции.
«Исходя из приоритетов национальных интересов Украины <…> применение к российскому холдингу Mail.ru Group и другим российским интернет-компаниям сроком на три года специальных экономических и ограничительных мероприятий на сегодня является адекватным законным мероприятием. Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса «ВКонтакте» считаю невозможным», — говорится в ответе, опубликованном в четверг пресс-службой Петра Порошенко.
Свой отказ президент Украины мотивировал защитой украинских граждан от попыток манипулирования общественным сознанием, а также от опасного контента «групп смерти». Кроме того, он обвинил компании Mail.ru Group и «Яндекс» в монополизации рынка онлайн-сервисов.
В мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении и расширении списка российских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсам «Яндекса» и Mail.Ru. Указ вступил в силу 17 мая.
В МИД России считают, что путем запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.
Источник: РИА Новости.