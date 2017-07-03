Дочь российского предпринимателя Григория Березкина, который в июне этого года купил холдинг РБК у Михаила Прохорова, войдет в состав совета директоров холдинга. Об этом газета Financial Times сообщила со ссылкой на самого Березкина.
«Березкин, тем не менее, намерен объединить свои медиа-активы в один холдинг. РБ
К запустит радиостанцию, а его 28-летняя дочь Анна, которая является издателем Metro, войдет в состав совета директоров холдинга, как только выйдет из отпуска по уходу за ребенком», — пишет издание.
Ранее Березкин сообщил газете «Ведомости», что его дочь, которая сейчас находится в декретном отпуске, «возможно, как выйдет, будет принимать участие в управлении РБК».
Анна Тюшкевич (Березкина) с 2014 года руководила принадлежащей бизнесмену газетой Metro. В феврале 2016 года она перешла в совет директоров издания.
Источник: Рамблер.