Google не согласна с решением Еврокомиссии и планирует подать апелляцию по штрафу в €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке, сообщает компания.
«Мы подробно рассмотрим решение Еврокомиссии, так как мы рассматриваем возможность подать апелляцию, и мы продолжим доказывать свою позицию», — говорится в сообщении Google.
Претензии Еврокомиссии касаются сервиса Google Shopping.
Решение о штрафе Еврокомиссия озвучила сегодня. Штраф стал самым большим из вынесенных антимонопольным ведомством ЕС. Ранее, в 2009 году, оно оштрафовало Intel на €1 млрд.
У Google есть 90 дней, чтобы погасить штраф, в противном случае компании грозит пеня в