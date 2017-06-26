Несколько человек сообщили «Брянской улице» о «настоятельных рекомендациях» подписаться на газету «Брянский рабочий». Речь идёт и о бюджетных организациях, и даже о частных компаниях.
В частности, по информации сотрудника частной ресурсоснабжающей организации, формально к власти не имеющей никакого отношения, в компанию поступила разнарядка от департамента ТЭК и ЖКХ — выписать не менее 200 экземпляров газеты «Брянский рабочий». Другие компании, взаимодействующие с ведомством, также получили «задание» обеспечить подписку — цифра устанавливается в зависимости от количества работников.
Как говорит наш собеседник, никакой официальной бумаги с просьбой подписаться на издание не предоставлено. Областные чиновники стали действовать хитрее и не повторяют ошибок клинцовских коллег: не оформляют никаких письменных обращений — всё передаётся на словах, но тональность выбора не оставляет и сводится приблизительно к тому: «Очень нужно, иначе обидится очень влиятельный человек».
Аналогичные распоряжения подписаться на «Брянский рабочий» получили и бюджетники, в том числе сотрудники районных газет, о чём сообщили в последнем номере «Брянские факты». Автор Влад Максимов сообщает, что последних заставляют выписывать сразу по два экземпляра.
Информацию «Брянской улице» подтвердил корреспондент одной из районок:
— Да, вышел из отпуска — и тут «сюрприз»: выпиши «Брянский рабочий», как говорится, «на себя и на того парня». А что делать: придётся.
Оба наших собеседника, разумеется, попросили не указывать их имена и довольно резко отозвались об инициативе по подъёму тиражей газеты таким способом. Причём особо возмущался районщик.
Понятно, говорит журналист, что районные газеты и сами не без «греха» — «принудиловка» по подписке на издания давно сложившаяся практика. Этим и объясняются растущие тиражи, ставшие предметом гордости на совещании в департаменте внутренней политики по итогам 2016 года.
Но и оправдать районки, убеждён он, отчасти можно: раз 90% площади занимают новости о головокружительных успехах правительства региона, а оставшиеся 10% — о концертах из сельских ДК, то пусть и заботятся о тиражах учредители, диктующие редакционную политику, то есть областные власти. «Кто девушку ужинает, тот её и танцует. В противном случае мы, просто не выживем», — констатирует собеседник.
В случае же с «Брянским рабочим» власть, получается, вовсю использует административный ресурс для помощи частному изданию. И помогать его раскручить за счет рядовых сотрудников — и в этом сходятся мнения обоих наших собеседников, — мягко говоря, не совсем справедливо и даже обидно.
Напомним, что в начале 2016-го бренд старейшего издания от ООО «Редакция газеты «Брянский рабочий» Николая Мельникова перешёл в собственность ООО «Брянский рабочий», учредителем которого является стародубский предприниматель Алексей Кадомский.
Уже тогда газете со столетней историей, которая до последнего хотя бы пыталась показывать зубы областной власти, предрекли участь её неофициального «рупора». Так оно и вышло: с приходом стародубца «Брянский рабочий» растерял все остатки даже той малой «мельниковской» остроты, растворившись среди десятков печатных СМИ. Вероятно, в обмен на подписку.
Источник: Брянская Улица.