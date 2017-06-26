Вспомним Медиафорум, который проходил весной прошлого года в Северной Столице? Чем он запомнился Президенту Турции? Тем, что Наталья Костенко – будущий депутат ГД РФ смело заявила Президенту РФ, что «тракторный марш» на Москву предотвращён! Найдены возможности договориться с фермерами Краснодара…
Среди участников этого важного политического события, к трансляции которого было приковано внимание всего мира, был и Вячеслав Володин из Администрации Президента РФ. Так чем же так опасен Вячеслав Викторович для Эрдогана? У Володина кристально чистая политическая биография! А Эрдоган? Имеющий в прошлом тюремный срок, который он преподносит в качестве «политического заключения», он среди ярых авантюристов подыскивает тех, кто далеко не чист на руку, но которые пытаются себе прикрепить ярлык «политических деятелей».
Однако? Эрдоган, понимая, что по образовательному и интеллектуальному цензу Володин значительно его превосходит… И поэтому? И поэтому был выбран путь «отдалённой дискредитации». Как это достигалось? А вот как. В разгар Предвыборной Думской кампании Эрдоган организовывает очередной фарс, придумав «политический переворот» в Турции. Для чего? Нужно было запереть в тюрьмы своих политических противников из числа военных, уволить десятки тысяч преподавателей… А виновником всего этого объявить Гюлена, проживающего в США! С какой целью? Есть старинная турецкая пословица:
— Бей СВОИХ, чтобы чужие боялись!
Запугать таким образом Эрдоган мечтал Володина. Зачем? Впереди маячил второй тракторный марш, в задачи которого входил штурм Администрации Президента РФ. Это может показаться крайне смешным, но именно об этом мечталось тогда Эрдогану. Как это удалось узнать сотрудникам «ППР»? О Турции и её «руководителе» мы подготовили НЕМАЛО статей, в том числе, как БОЯЗЛИВО Посольство Турции и консульские службы формировали состав присутствующих журналистов на Встрече Президента РФ и Эрдогана, примчавшегося в августе прошлого года в Северную Столицу…
Даже журналисты из бомонда, восхищающегося Эрдогановскими прыжками в политике, не могли не заметить, какой лживой неизобретательностью веяло от пассажей Эрдогана:
— Мой Друг Владимир! Мой ЛУЧШИЙ Друг Владимир!
И вопросы были о турецких помидорах, которые Эрдоган мечтал снова пристроить на российский продовольственный рынок. Сегодня действительность показывает, что и в самой Турции (отравление военных) продовольственный рынок не достигает высоких гастрономических вершин. Надо ли говорить, что всевозможные привокзальные забегаловки, имеющие турецкий патронат, — это быстрый путь к возможности НИКОГДА не получать пенсию! Потому что уход из жизни будет обеспечен тем, кто прибегает к услугам таких «мастеров» кулинарного творчества, значительно ранее достижения пенсионного возраста.
А что же наша журналистика? Она предпочитает молчать на эту тему? Если бы? Журналисты пытаются на все лады воспевать те же турецкие помидоры, которые якобы «обеспечивают низкий уровень цен на овощи» в РФ. Так ли это? Конечно, не так! Помидоры великолепно произрастают у нас и в том же Краснодаре, откуда был затеян тракторный марш, и в той же Саратовской Области, откуда является родом Вячеслав Володин.
Поговорим о биографиях двух политиков. Эрдоган любит говорить о себе, что он из «рабочей семьи». Насколько можно этому верить? Отец Эрдогана был из береговой охраны. Поэтому-то? С лёгкой руки Эрдогана и его сторонников, в РФ сегодня свыше 40 тысяч фирмочек ЧОП (Частные Охранные Предприятия), а судостроение и речной флот в РФ успешно разваливаются…
Недавно посетили Жемчужину Ленинградской области (как говорится в туристических проспектах) – город Шлиссельбург, где не только на улицах в стиле состязаний по джигитовке можно встретить тех, для кого Эрдоган – непререкаемый авторитет, но не трудно заметить, как исчезает металл отовсюду, где он только появляется.
Выступая перед этническими турками в Германии, Эрдоган заявил:
— Вам нужно учиться в ЛУЧШИХ учебных заведениях, ездить на САМЫХ дорогих автомобилях, занимать ВЕДУЩИЕ должности в правительстве!
Это был текст из ОТКРЫТЫХ пожеланий. А в устной интерпретации советовалось диктовать СВОЙ образ жизни. Что мы видим сегодня в РФ? Неудавшийся тракторный марш в Краснодаре прошлого года сегодня заменяется «одиночными пикетами». И двойками-тройками на сцене автострад. О чём речь? Сегодня, используя знаки на дорогах, например, «обгон запрещён», выползает на сцену политических претензий этакий тракторок, заменяющий одновременно и экскаватор, имея громадный ковш спереди и подобие плуга сзади… И вот такое «чудо» из глубин многочисленных строек выныривает перед светофором перед потоком автомашин, не смущаясь, что за ним на асфальте остаётся шлейф грязи… А далее? Такой трактор, абсолютно не спеша, продвигается на скорости? Эдак километров 30, максимум, (!!!) в час! Безусловно, владельцы джипов такого беспардонного хамства терпеть не намерены, они порываются обогнать тракторное чудовище! Но как? Ведь этот тракторок, имеющий солидные габариты, едет по самому центру шоссе. Выезжать на встречку через двойную сплошную?
Тот, кто рискнёт всё-таки обогнать такого явного провокатора, столкнётся с другой удивительной ситуацией! Пользуясь тем, что трактор ПОЛНОСТЬЮ закрывает обзорность на шоссе, такой «умелец» успел перед собой пропустить несколько машин, которые специализируются на очистке канализационных колодцев… Что получается? Легковушка хочет обогнать трактор, а перед ним целая кавалькада всевозможных «….возов». Обогнать которые достаточно сложно, потому что навстречу тоже движется поток машин. Что же получает легковушка? Она попадает в «коробочку». Сзади – трактор, который соблюдает «дистанцию» в размере 50 см, а впереди – самосвал, который беспрестанно тормозит!
Но журналисты, включая и зарубежных, этих явлений и не замечают? Они считают, что аварийность на дорогах РФ возрастает от высокого числа постов ДПС.
Нам могут возразить, что у нас есть немало автодорог, включая и КАД-ы, где нет встречного движения? Встречного движения нет, а опасность влияния политики Эрдогана ощущается! Каким образом?
Вот мы ведём наблюдение на одной из федеральных трасс, запасшись видео аппаратурой. Водитель очередной загородной тэшки идёт на 90 км, держась в крайнем правом ряду. Мы легко обгоняем его, т. к . он закрывает нам обзорность. Через некоторое время? А Эрдоган своих приверженцев ПРОСИЛ соблюдать первенство на дорогах, этот мини автобус нагоняет нас, демонстративно встав перед нами, резко оттормозившись… Мы ушли в левую полосу, прибавили скорость до 110 км/ч и спокойно продолжали путь. Вскоре? Почитатель методики «первенства» Эрдогана встал перед нами, но сразу стал снижать скорость. Мы начали ему сигналить!!! Причём настолько интенсивно, что ПРОСНУЛИСЬ все пассажиры, которые обычно дремлют на пригородных трассах… Ему пришлось покинуть полосу скоростного движения. Но САМОЕ любопытное началось дальше! Фуры, которые везли кирпич, бензовозы, водители которых держали в одной руке мобильный телефон, стали ВЕСТИ нас… То есть? Непокорных водителей ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО убирают!
Почему непокорных? Так ведь именно за НЕПОКОРНОСТЬ ненавидит Эрдоган Володина! И тех, кто считает Володина ДОСТОЙНЫМ политиком.
Вернёмся к Шлиссельбургу, где когда-то учился нынешний министр спорта на моториста Речного флота. Лучше бы он не менял своего поприща. Его энергия сегодня в Речфлоте очень бы пригодилась. Мы смогли лицезреть деревянные бараки, которые чудом уцелели со времён Кирова и царской власти даже после фашистской оккупации. Да, эти дома могут являться объектом туристических экскурсий! Тем более, что они ещё числятся жилищным фондом… Так надо ли в Москве сносить хрущёвки, если есть ещё жильё и более печального вида?
Но поговорим о дорогах. В Шлиссельбурге они таковы, что в пору вспомнить если не о море, то, по крайней мере, о реках, ручьях и весенней распутице. Когда во время Предвыборной кампании Володин заговорил о «качестве» асфальтового покрытия в одном из дворов Саратова, то Эрдоган это воспринял как ЛИЧНУЮ обиду. Ведь турецкий бизнес ДАВНО обосновался в дорожном ремонте РФ. Неужели и здесь будет осечка?
Закон о том, что РАБОТАТЬ на автотранспорте можно только с водительским удостоверением РФ, Эрдоган счёл катастрофой. Сразу была протащена поправка, что права из «союзного государства», каковым себя сразу решила назвать Белоруссия, будут «действительны». Это заявление от Белоруссии звучит более, чем странно, потому что на заседание по ОДКБ, которое состоялось 26 декабря 2016 года в Северной Столице, НИКТО из Белоруссии не соизволил приехать. НИКТО! И это с учётом того, что «по непонятным причинам» 25 декабря рухнул в море около аэропорта в Сочи самолёт РФ, направлявшийся в Сирию… А до этого? Большая пресс-конференция Президента РФ была перенесена с 22 декабря 2016 года на 23 декабря 2016 года в связи со «случайным» расстрелом посла РФ в Турции.
Виноватым в этом убийстве тоже был объявлен Гюлен.
Так почему же Володин вызывал такое стойкое ожесточение у Эрдогана? А вот почему! Один из тех, кто Научное кредо Вячеслава Володина взял себе за основу для успешной практики, решил, что турецкое руководство теми, кто приезжает из Ближнего зарубежья, не очень-то нам удобно! Тем более? Наглядный пример «пламенной дружбы» между Турцией и Азербайджаном убедительно доказывал, с какой лёгкостью в Баку были снесены Памятники Сергею Мироновичу Кирову и его сподвижникам, сражавшихся с бандитизмом, а на этих постаментах были установлены статуи тех самых палачей…
И тогда? Один из последователей Володина стал издавать на собственные средства газету «Туран», которая была билингвой, т.к. те же самые материалы можно было прочитать и по-русски и на родном языке выходцев из Ближнего зарубежья. Но такой-то подход Эрдогана и не устраивал, ведь он предпочитал ВСЕ миграционные потоки в РФ держать под собственным контролем! КАКИЕ функции планировал в качестве «досуга» предложить Эрдоган?
Вернёмся к Медиа форуму, который проходил уже в этом году в Северной Столице. В завершающий день, во время встречи журналистов с Президентом РФ, новостные строки в интернете запестрели сообщениями о взрыве в метро…Характерно, что до 3 апреля эти «энтузиасты» посетили стажировку в Турции.
Но вернёмся к длинной цепочке интриг, направленных против Вячеслава Володина, когда во главу угла поставлен мощный информационный вброс. Недавно в ГД РФ выступила недалёкая блогерша, зачитав по бумажке текст совершенно лживого заявления о том, что она имеет 10-миллионную читательскую аудиторию среди молодёжи РФ. Об этой начинающей аферистке СМИ захлёбывались несколько дней, хотя логика последующих событий говорила о совершенно другом. Если её ЧИТАЮТ 10 миллионов активных пользователей, то ПОЧЕМУ в протестных променадах 12 июня, где было несколько сотен представителей молодёжных банд, не послушали эту блогершу? В прямом смысле НЕ ПОСЛУШАЛИ! Ведь она себя ещё считает ещё и певичкой, авторшей популярных виршей (песен). Однако она не смогла донести до КАЖДОГО песенку типа:
Никуда не ходи!
Целый день МЕНЯ смотри!
У меня – стиль амурный,
Пой про берег, про Лазурный!
Поспеши за бомондом,
Прокатись же ты в Лондон.
Блогерша училась в Лондоне. Поэтому-то, по мнению наших СМИ, она ОЧЕНЬ близка заботам нашей молодёжи! Но можно ли считать такие СМИ источником достоверной информации?
Чем же ещё ТАК помешал сторонник развития отечественного агропрома? Наверное, пора назвать имя того, за кем стали охотиться наши СМИ, исходя из интересов Эрдогана? Речь идёт о бывшем военном – Белоусове Игоре Николаевиче.
А теперь, внимание! СМИ, которые пытались с увеличительным стеклом изучить биографию Вячеслава Володина, отметили, что ПОЧЕМУ же Вячеслав Володин попал в Законодательное собрание Саратовской Области от организации – «офицеров ЗАПАСА». В этом же лживом СМИ заявили, что ВОЕННЫМ Володин никогда не был! И здесь-то опять мы сталкиваемся с дремучей некомпетентностью СМИ, где не знают, что Военные кафедры отменили только под давлением «демократических» сил. А наличие диплома о Высшем образовании сопровождалось ранее присвоением Звания – «офицер запаса».
Но вернёмся к Игорю Белоусову. Что же пишут о нём СМИ? Что он, оказывается, «создатель финансовой пирамиды». Только одна деталь? Маленькая, но существенная! Авторы таких заказных статеек с самим Игорем Николаевичем и не общались! Откуда же сведения? Якобы, из разговоров с теми, кто ЗНАЕТ Белоусова!
Так чем же так стал не угоден Игорь Белоусов? А тем, что он выступает в ГД РФ с РЕАЛЬНЫМИ предложениями, как нам поднять отечественный агропром! И не только агропром! А и то же авиастроение!
Для чего данная статья? Сотрудники «ППР» НАШЛИ возможность встретиться с Игорем Николаевичем, побеседовать с ним. Картина-то складывается совершенно ДРУГАЯ, чем это рисуется в СМИ. Мы увидели и спланированные грабежи его сельхозпредприятий, и порча оборудования перерабатывающих заводов и НАДУМАННОЕ разрушение существующих аэродромов. Но ГЛАВНОЕ? Мы без труда обнаружили мощнейший ИНФОРМАЦИОННЫЙ прессинг. Но КОНЕЧОЙ целью является, несомненно, не сам Белоусов, а Вячеслав Володин, на дискредитацию которого бросились ОЧЕНЬ многие СМИ. Попытались найти в СМИ хоть что-то о выступлениях того же Белоусова в ГД РФ? Мы столкнулись с явлением ПОЛНОГО информационного вакуума.
Надо ли говорить, как на пустом месте создавался имидж одного отъявленного прохиндея. СМИ поспешно заявляют:
— У него в стране действует более 50 Штабов!
Каких? Мы неоднократно говорили, что сегодня сотрудники «ППР» с таким же успехом могли выступать от имени Британского Королевского двора! Не важно, что КОРОНАЦИЯ не назначена! Список претендентов не оглашён. Мы, мы САМИ себя назвали такими претендентами. То есть? Сегодня журналистика развивается по пути ПОЛНЕЙШЕЙ нелегитимности!!! На что это похоже? Эрдоган, начитавшийся в детстве книг о Гармахисе, возомнил себя Фараоном Нижнего и Верхнего Египта, открыто заявляя, что он ХОЧЕТ возродить Новую Османскую империю, куда ранее входили Египет, Ливия, Сирия, Греция, Болгария, часть Румынии. Заманчиво, не правда ли? Но сегодня аппетиты Эрдогана возросли, он считает, что и Азербайджан, и Казахстан с Киргизией и Узбекистаном примкнут к нему. Поэтому-то газета «Туран», рассказывающая о том, что в Питере проживает 136 национальностей, не претендуя на монополию того же политического кредо Эрдогана, ратующего за смертную казнь для политических противников, такая газета Игоря Белоусова вызывала явное раздражение.
Вернёмся к тем, на кого опирается Эрдоган. Уголовные сроки в прошлом политических авантюристов только являются плюсом в глазах Эрдогана. Итак? Удостоверения, свидетельствующего, что авантюрист считается Кандидатом в Президенты РФ – НЕТ! А Штабы СОЗДАЮТСЯ! Где же легитимность таких штабов? СМИ этого не замечают! О скользкой политической пирамиде, созданной при помощи прожектов Эрдогана, СМИ предпочитают трубить, как о СМЕЛОМ (???) прорыве.
Эрдоган с печалью в голосе заявил, что ЕС десятки лет затягивает вопрос о принятии Турции в членство этой организации. Но при этом в Турции бесцеремонно обходятся с теми, кто не доволен самим Эрдоганом.
Почему же в этой ситуации так МЕШАЕТ Володин? Он УМЕЕТ предвидеть события, стараясь ПОМОГАТЬ Президенту РФ. А Эрдоган идёт по пути устранения НАДЁЖНЫХ помощников Путина В.В.. И тогда-то? В критический момент развала политического фундамента РФ (на что рассчитывает Эрдоган), появится он – Всемогущий Властитель Новой Османской империи, пригласив Друга Владимира стать одним из турецких вассалов.
Тщательно отслеживая информационные потоки, удалось заметить возрастающее недовольство россиян тем, что прохиндею – организатору Школьных банд (а именно эти проуголовные «детишки» являются исполнителями пожеланий претендента на Президентскую власть в РФ) СОКРАТИЛИ пребывание в тюрьме с 30 дней до 25 дней!
Что нас поразило в хронологии развивающихся событий? Едва прошло несколько дней после провала так называемых «протестных акций» в День России, как к Белоусову в помещение, которое находится в его собственности, вкатилась одна чиновница и решила взять из кассы, где размещаются взносы общественной организации, четыре с половиной тысячи рублей. Кого представляла эта дама? Судебных приставов! Надо ли говорить, что судебное решение появилось ПОСЛЕ публикаций в СМИ? Удивительно, что не только решение, но и САМ суд является ненадлежащим и нелегитимным! Возможно ли такое в Северной Столице?
Увы, да! Ведь начинал «реформирование» судебной системы в Городе на Неве уроженец Казахстана, который, дорвавшись до административной власти, закружился в вихре фуршетов настолько, что, проиграв Выборы (до этого он был назначен на должность «демократическим» составом тогдашних депутатов Мариинского дворца) поспешно ретировался на частном самолёте в Париж. Впрочем? Кто забыл карьеру этого незадачливого визави, может пресмотреть остроумные репортажи Александра Невзорова тех времён.
Он (неудачный политик) ретировался? А судьи у нас остались несменяемыми, упорно отстаивающими часть судов (а это треть от общего количество районных судов в Питере) в части нелегитимности судов. Допустим, судьи могут НЕ ЗНАТЬ законов (или делать вид, что не хотят знать). Но журналистика? Та журналистика, которая заявляет о своей борьбе за правду? Журналистика-то ЗАЧЕМ добровольно кутается в тогу нелегитимности и заведомой провокационности?
Сегодня принято делить СМИ на федеральные, региональные, муниципальные, корпоративные и т.д.. А, может быть, проще выделять критерии СМИ по степени их достоверности? Ведь если корреспондент СМИ миллионными тиражами (если верить цифрам их исходных данных) распространяет мнение, основанное на заведомой фальши, то КАК оценивать такое СМИ? Именно ОЦЕНИВАТЬ с точки зрения ущерба, который наносится таким СМИ международному авторитету РФ? Наверное, недобросовестные СМИ могли бы СУЩЕСТВЕННО повысить бюджет РФ, сделав финансовый вклад в тот агросектор или? Или хотя бы такие СМИ не мешали бы развиваться в нашей стране Научной журналистике, где на каждый фальшивый «аргумент» Научная журналистика предоставляла бы научно аргументированные факты. И не было бы в СМИ оголтелой защиты Школьных банд, тракторных маршей, действующих по криминальной схеме.
Архип Каштелян
Источник: ППР.