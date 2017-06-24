Симоновский районный суд города Москвы 27 июня огласит приговор по делу издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева и его супруги Станиславы Казаковой, обвиняемых в организации занятия проституцией, сообщил РАПСИ пресс-секретарь суда Виктор Васильев.
Как известно, в ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Казакову и Зяблицева к 3 и 4 годам колонии соответственно.
Изначально дело должно было слушаться в Тверском районном суде Москвы, однако в ходе предварительных слушаний было принято решение о передаче материалов по подсудности в Симоновский районный суд.
Расследование по уголовному делу об организации проституции в отношении издателей «Флирта» — Казаковой и Зяблицева было завершено в апреле этого года. Обвиняемым по делу вменяется совершение преступного деяния, предусмотренного статьей 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Инкриминируемое Зяблицеву и Казаковой обвинение отягощается тем, что оно было совершено с использованием служебного положения — обвиняемый занимался организацией издания печатной продукции.
Главный редактор скандально известного журнала «Флирт» и еще около 40 человек были задержаны в 2015 году по подозрению в организации проституции. По данным правоохранительных органов, Казакова и Зяблицев не только рекламировали интим-услуги в журнале «Флирт» и на его электронной версии в сети Интернет, но и организовали оказание интимных услуг за деньги.
Печатная версия «Флирта» раздавалась прямо на улицах Москвы, журналы также подкладывали под автомобильные дворники, а к распространению зачастую привлекались выходцы из Африки и Средней Азии. При этом некоторые из изданий все же удавалось закрыть. Так, в 2013 году по решению суда был закрыт журнал «Флирт в большом городе» из-за ошибки при регистрации: эротическое издание было зарегистрировано как информационно-рекламное. Параллельно с этим правоохранительные органы проводили проверку журнала на предмет организации занятия проституцией, но тогда соответствующие факты не были выявлены.
По данным прокуратуры, владелец журнала «Флирт» заработал на издании порядка 68 миллионов рублей.
Людмила Кленько.
Источник: РАПСИ.