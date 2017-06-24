Крупнейший в России издатель учебников «Просвещение» попытается взыскать 63,4 млн руб. за нарушение авторских прав с компании «Экзамен», входящей в тройку лидеров книжного рынка по тиражам. Издательство нашло на обложках сборников заданий, выпущенных «Экзаменом», изображения своих учебников. Такие проблемы нередки, подтверждают участники рынка, сомневаясь при этом, что истцу удастся взыскать крупную сумму.
«Просвещение» подало иск к издательству «Экзамен», следует из картотеки арбитражных дел. Сумма требований составила 63,4 млн руб., спор будет рассмотрен в конце августа. Претензии связаны с нарушением авторских прав, пояснили “Ъ” в «Просвещении»: по данным издательства, «Экзамен» поместил изображение учебников «Просвещения» на обложках своих пособий. Речь идет о сборниках тестов и контрольных работ для начальной школы. Сборники, например, составлены к учебникам математики и русского языка, выпущенных издательством «Просвещение» для 2–4-х классов. «Экзамен» отказался улаживать спор во внесудебном порядке, поэтому «Просвещение» обратилось в суд, уточнили в компании. В «Экзамене» не ответили на запрос “Ъ”.
«Экзамен» использует изображение учебников «Просвещения» «для продвижения своей продукции непонятного качества» и без согласования с «Просвещением», утверждает представитель издательства. По мнению директора по внешним коммуникациям «Просвещения» Сергея Григоренко, это «вводит в заблуждение покупателей, которые считают, что эти пособия одного комплекта с учебниками». Если пособия «Экзамена» «будут неподобающего качества или не будут удовлетворять покупателя в ходе использования, то он отнесет это на наш счет», поясняет господин Григоренко.
«Просвещение», крупнейший участник рынка учебной литературы. По собственным данным, его доля достигает 33%. Издательство выпустило за прошлый год 79,1 млн экземпляров книг. Выручка составила 12,6 млрд руб., чистая прибыль — 4,4 млрд руб. По данным Роспечати, доля «Просвещения» в общей структуре продаж книжного рынка составляет 12,1%. «Просвещение» в 2011 году выкупила у государства «Олма Медиа Групп» Владимира Узуна и Олега Ткача. В 2014 году миноритарием и членом совета директоров издательской группы стал Аркадий Ротенберг, следует из ее отчетности, у него более 20% акций.
«Экзамен», по данным Роспечати, входит в тройку крупнейших издательств в России по числу выпущенных книг и брошюр с совокупным тиражом 16,9 млн экземпляров в 2016 году. Его доля в структуре продаж оценивается в 2,2%. Выручка ООО «Издательство Экзамен» в 2014 году составила 529,5 млн руб., чистая прибыль — 13,2 млн (более свежие данные не публиковались). По данным Kartoteka.ru, «Экзаменом» владеют Дмитрий Яновский и Анна Мартынова, которым принадлежит 52% и 48% акций соответственно.
По данным «Эксмо», объем рынка учебной литературы в 2016 году составил 27,8 млрд руб., из них 10,5 млрд руб. пришлось на бюджетные закупки учебников, 6,9 млрд — на коммерческие каналы и 10,4 млрд — на доходы от других учебных пособий.
Подобные споры нередки в издательской деятельности, отмечает президент корпорации «Российский учебник» (объединяет принадлежащие «Эксмо» компании «Дрофа», «Вентана-Граф», «Астрель», Lecta и «Дрофа — Новая школа») Олег Новиков. При этом сумму иска он считает «несколько завышенной». «Пусть даже сумма иска была обоснована, но из существующей практики суд, как правило, уменьшает объем компенсации. Есть даже примеры уменьшения на 98%»,— поясняет господин Новиков.
Основания для иска есть, уверен юрист адвокатского бюро А2 Максим Сафиулин. «Использование в дизайне обложки уменьшенного изображения учебника, авторские права на дизайн и содержание которого принадлежат другому издательству, должно как минимум согласовываться с этим издательством»,— подтверждает он. По словам юриста, если у «Экзамена» не будет доказательств, что использование обложек обсуждалось с «Просвещением», то издательство понесет материальную ответственность. А вот претензии по возможным репутационным рискам, которые может понести «Просвещение», если тесты «Экзамена» окажутся плохого качества, вряд ли будут удовлетворены полностью, «поскольку быстро оценить восприятие их аудиторией крайне сложно», отмечает господин Сафиулин.
Елизавета Макарова
Источник: КоммерсантЪ.