Жители южноуральского городка возмущены – провокационный товар с изображением нацистской символики продолжительное время размещался на прилавке «Роспечати». Продавец газетного киоска убрал переводную наклейку лишь только после широкого резонанса, произошедшего на днях в социальных сетях.
Граждане сфотографировали образец пикантной продукции, и разместили снимок в социальных сетях. На фотографии видно, как среди изображений змеи и скорпиона красуется знак, схожий с символикой нацистской Германии (по этическим соображениям фото не прилагается).
Со слов автора снимка, возмущенный горожанин потребовал убрать переводное тату с прилавка, однако продавец ответил отказом. Продукцию решено было ликвидировать только после шквала негативных комментариев на просторах Рунета. Наличие данного символа продавец не отрицает, напротив говорит — был такой товар, но там якобы изображалась вовсе не свастика и уж тем более не фашистский символ, а весьма иной знак.
Экспертом в спорной баталии выступил немало известный профессиональный тату-мастер Станислав Маркелов. После рассмотрения переводного изображения выяснилось, что объект возмущения полностью искажен и не соответствует фашистскому кресту. Скорее всего миасцы видели ведический знак «посолонь» — символ заходящего солнца, духовной стойкости человека и покоя природы.
Возможно именно духовной стойкости и не хватило южноуральцам. Стоит отметить, что очевидцы не стали привлекать в историю правоохранительные органы.
Источник: u74.ru