Главный редактор информационного агентства Regnum Модест Колеров назвал просьбу руководства «Делового Петербурга» снять с публикации интервью со Светланой Алексиевич «актом политической цензуры». В редакции петербургского издания с такой оценкой категорически не согласны и настаивают, что информагентство незаконно использует принадлежащий «ДП» текст.
Интервью с Нобелевским лауреатом белорусской писательницей Светланой Алексиевич было опубликовано ИА Regnum 19 июня с пометкой о том, что героиня была против размещения этого материала. Сама писательница в беседе с белорусским изданием «БелаПАН» утверждала, что она давала интервью журналисту «Делового Петербурга», но вопросы сочла провокацией и запретила использовать ее слова. О публикации в информагентстве Regnum, по словам писательницы, речи не шло.
Главный редактор и генеральный директор «Делового Петербурга» Максим Васюков в беседе с Лениздат.Ру подтвердил, что интервью с Алексиевич журналист Сергей Гуркин готовил для его издания, но от публикации получившегося материала газета отказалась. Тогда журналист передал текст в информагентство Regnum. Редакция «Делового Петербурга» обратилась к Гуркину с просьбой снять интервью с публикации, но получила отказ. В результате петербургское издание и журналист решили прекратить сотрудничество.
Главный редактор Regnum Модест Колеров а беседе с радио «Говорит Москва» назвал просьбу руководства «ДП» незаконной. «Естественно, они пошли мелким лесом, потому что такого рода требования не только незаконны, но и являются актом цензуры, политической цензуры. Потому что в этом интервью Алексиевич выглядела, наверное, не как подлинный Нобелевский лауреат», — заявил он.
Главред «Делового Петербурга» Максим Васюков с такой оценкой не согласен. По его словам, он против размещения интервью с Алексиевич на сайте Regnum, лишь потому что этот текст является интеллектуальной собственностью его издания. «Если штатный сотрудник «Делового Петербурга» по заданию «Делового Петербурга» встречается с кем-то и пишет текст, конечно, это собственность нашей компании, — пояснил свою позицию Васюков. – Это наш текст, независимо от того, как мы его используем. Если у нас в углу стоит выключенный компьютер и за ним никто не сидит, это не значит, что его можно взять и отнести в Regnum».
В редакции «ДП» пока не приняли окончательного решения, будут ли предпринимать какие-то меры, чтобы добиться удаления материала Сергея Гуркина с сайта информагентства. При этом Максим Васюков подчеркивает, что героиня интервью и содержание текста не является причиной конфликта. «Мы действовали бы точно так же вне зависимости от того, был бы этот текст про политику или не про политику. Речь не идет о цензуре. Дело в том, что агентство использует нашу собственность», — уверен главред «Делового Петербурга».
Светлана Алексиевич — белорусский прозаик, пишущий на русском языке. Автор прозы о Великой Отечественной войне, о катастрофе в Чернобыле («У войны не женское лицо» (1985), «Последние свидетели» (1985), «Цинковые мальчики» (1989), «Чернобыльская молитва» (1997) и другие).
Источник: Лениздат.ru