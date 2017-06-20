Михаил Ходорковский: «Блогеры не могут заменить ту роль, которую СМИ играют во всем мире»

Бывший российский олигарх и, пожалуй, один из самых известных политический заключенных России, Михаил Ходорковский выступил перед участниками десятого Global Media Forum, организованного Deutsche Welle и открывшегося сегодня в Бонне.
Mediakritika.by присутствовала на встрече и записала цитаты из выступления Ходорковского.
О том, кто он сегодня
«Я пока еще Михаил Ходорковский. Надеюсь, останусь им до конца жизни».
«После тюрьмы мне стало не очень интересно заниматься бизнесом».
«Я вместе с моими коллегами стараюсь помочь стране вернуться на демократический путь развития».
«Есть существенное отличие того, что делаю я, от того, что делают политики. Я не продвигаю себя на первый пост России. Я считаю, не так важно, кто будет на этом посту. Сейчас важно сменить систему. Кто бы не сменил Путина, эта система может сохраниться или самовоспроизвестись».
О патриотизме
«Сейчас слово «патриотизм» в моей стране потеряло свое первоначальное значение. И надо его расшифровывать. Россия – это страна, которая мне дорога. Я – гражданин России. Все мои друзья детства были в России до тех пор, пока они могли там быть. Я хочу, чтобы мы все могли гордиться моей страной. А для этого нужны изменения».
О Путине и альтернативе
«Значительная часть сегодняшней поддержки Путина базируется на том, что люди не видят альтернативы. Кремль уничтожает репутационно, или отправляет в тюрьму, или в изгнание любую силу, которая может быть альтернативой. Внутри его электората есть люди, которые если и будут голосовать за него, то от безысходности».
«Общество ищет альтернативу. И когда оно ищет альтернативы, то рано или поздно находит. Моя задача, чтобы альтернатива была не на персональном уровне. Чтобы сменили систему, когда во главе всего стоит право. Где разделены власти, где есть независимое правительство, независимый суд».
«Россия – очень большая страна. И территориально, и с точки зрения набора этносов и национальностей. Именно поэтому для того, чтобы Россия могла гармонично развиваться не достаточно головы одного человека. Наилучшей формой правления для России была бы парламентская республика. Но, вероятно, мы до этого дойдем в два шага: сначала президентско-парламентская республика, потом – парламентская».
«Фактически Путин вынужден управлять страной в ручном режиме. Возможно ли это? Да, конечно, нет. На самом деле страна на сегодняшний день с фактической точки зрения разбита на кучу удельных княжеств».
«Главная задача «Открытой России» – объяснить людям, что у них уже есть альтернатива. Им не надо ждать, что появится какой-то царь или герой. И что сегодня страна управляется неэффективно, и если они захотят, то ситуация изменится. Нам всем бы хотелось, чтобы это произошло максимально мягко. И лучший вариант, если Путин не пойдет на выборы и поставит вместо себя приемника. Но это такие мои фантазии.
О будущем России
«Я предполагаю, что Путин все-таки достаточно прагматичный человек, который прекрасно понимает, что если попытается изменить Конституцию второй раз, то это не пройдет легко. Я очень надеюсь, что он использует имеющиеся у него возможности для проведения политической реформы и в середине этого срока уйдет. Это тоже мечта, но более реальная, потому что она дает преимущество и путину, и обществу».
«Конечно, он может на это не пойти, но тогда возникнет проблема лояльности. Того, что он до конца своей жизни будет крышей госаппарата. И тогда госаппарат будет искать ему альтернативу. А это значит, что до момента, когда все изменится более жестким путем, пошел отсчет».
Об уличных протестах
«Уличный протест – вещь очень важная. Понятно, что от того, что на улицы России выйдут сотни, тысячи и даже десятки тысяч людей, власть не уйдет. Но самое главное для нас, чтобы общество осознало, что альтернатива есть. Каждый у себя на кухне думает, что так думает только он один, а все остальные – по-другому. Это та виртуальная реальность , которую очень эффективно создал Кремль. Даже в интернете есть кремлевские тролли, которые создают это ощущение. А когда на улице есть десятки людей, он понимает, что не один. И поэтому уличные протесты очень важны».
О виртуальной реальности и кремлевских троллях
«Во многом существующая реальность в России сформирована виртуально. Кремль сначала выбил электронные СМИ, телевидение, и взял их под себя. Потом – наиболее эффективные печатные СМИ, интернет-ресурсы… И взял их под себя. С этой точки зрения поляна мнений в России крайне обеднела. Хотя какое-то количество независимых изданий сохранилось, но они находятся под давлением».
«Блогеры не могут заменить ту роль, которую СМИ играют во всем мире. Проблему фактчекинга никто не отменял. Подорвать репутацию медиа, особенно имея ресурсы Кремля, очень легко. Для этого надо пору раз ошибиться. Мы стремимся помочь СМИ создать это поле мнений».
О борьбе с фейками
«Путин достаточно агрессивно воздействует на русскую диаспору за пределами РФ и пытается воздействовать на политику в странах-соседях. Это такая новая форма войны в 21 веке. Конкуренция, которая ведется лживыми методами путем обмана, это плохо. Я очень надеюсь, что найдется решение фейковых новостей. Потому что она взята на вооружение авторитарными режимами, не только путинским».
«Ответ «больше информации» — ответом не является. Как бы сделать так, чтобы ложь была маркирована как ложь и при этом не поступиться свободой слова, вот задача».
О русском мире
«Я считаю, что русский мир (если убрать кавычки) – это мир русской культуры, русского языка, это очень важно. Но очень печально, когда сейчас пользуясь этим многовековым богатством пользуются, чтобы продвигать ложь».
«Я очень надеюсь, что наши западные коллеги и наши друзья будут у себя в голове проводить границу между Кремлем и Россией, между Путиным и русским народом».
Янина Мельникова
Источник: Mediakritika.by