Совет по гомеопатии подал жалобу по спору об обязании СМИ разместить информацию

Совет по гомеопатии подал жалобу по спору об обязании СМИ разместить информацию

Совет по гомеопатии подал жалобу по спору об обязании СМИ разместить информацию
НП «Национальный совет по гомеопатии» подало кассационную жалобу на отказ в иске об обязании ООО «Издательство «Вокруг света» разместить в журнале текст истца, говорится в материалах Арбитражного суда Московского округа.

Истец обжаловал в кассации решение Арбитражного суда Москвы от 27 декабря 2016 года и постановление апелляции от 3 апреля.

Национальный совет по гомеопатии просил суд обязать ответчика разместить в журнале «Вокруг света» без оплаты нa первой обложке журнала следующий текст: «Гомеопатия – медицина XXI века. Подробнее в рубрике «Наука»». Также истец просил обязать ответчика опубликовать рекомендации Общественной палаты РФ от 18 ноября 2016 года по итогам проведения круглого стола на тему: «О состоянии развития и мерах по расширению метода гомеопатии в практическом здравоохранении».

По мнению истца, информация, опубликованная в одном из номеров журнала «Вокруг света», «не соответствует действительности и порочит метод гомеопатии, применяемый во многих странах более 200 лет, а также противоречит обоснованию применения метода гомеопатии в практическом здравоохранении».
Ранее Национальный совет по гомеопатии обратился с письмом к главному редактору журнала с просьбой разместить статью «О гомеопатии всерьез: XXI век информационных технологий, интегративной медицины и гомеопатии». Однако статья не была размещена. Истец «направил ответчику претензию в связи с не размещением вышеуказанной статьи и не получения ответа на требование о размещении». Отказ ответчика послужил основанием для обращения истца в суд с заявлением.

Суды отклонили требование заявителя. В тексте спорной статьи наименование, организационно- правовая форма истца не указаны, в материалы дела не представлено каких-либо доказательств того, что речь идет о Некоммерческом партнерстве содействия развитию гомеопатии «Национальный совет по гомеопатии», отмечается в решении суда. Арбитраж указал, что вся информация, содержащаяся в статье, обезличена и не содержит никаких сведений о конкретных гражданах и юридических лицах.

«Публикация научной статьи с изложением точки зрения об эффективности и целесообразности применения гомеопатических методов лечения отличной от позиции в отношении указанных обстоятельств заявителя само по себе не может являться надлежащим основанием для обязания коммерческого печатного издания опубликовать на безвозмездной основе соответствующего текста в виде опровержения учитывая отсутствие надлежащих доказательств ущемления прав и законных интересов», — отметила апелляция.

Суд напомнил, что обязанность опубликовать ответ в СМИ возникает в случае распространения сведений прямо несоответствующих действительности либо ущемляющих права и законные интересы гражданина и/или юридических лиц. «Текст опровержения не может содержать иных сведений, поскольку опубликование иной, не предусмотренной действующим законодательством информации, является недопустимой цензурой в отношении средства массовой информации в смысле части первой статьи 3 ФЗ «О СМИ»», — говорится в решении суда. Кроме этого, «на соответствующий вопрос суда представители истца пояснили, что официальных научных доказательств того, что гомеопатия является эффективным средством в лечении (в том числе в отношении состава и фармакологических свойств действующего вещества), на данный момент не имеется, поскольку лечение производится еще не исследованными современной наукой в достаточной степени методами». Также суд заметил, что текст опровержения, предоставленный истцом, не отвечает требованиям действующего законодательства.

Источник: РАПСИ.