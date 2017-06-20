Совет по гомеопатии подал жалобу по спору об обязании СМИ разместить информацию
НП «Национальный совет по гомеопатии» подало кассационную жалобу на отказ в иске об обязании ООО «Издательство «Вокруг света» разместить в журнале текст истца, говорится в материалах Арбитражного суда Московского округа.
Истец обжаловал в кассации решение Арбитражного суда Москвы от 27 декабря 2016 года и постановление апелляции от 3 апреля.
Национальный совет по гомеопатии просил суд обязать ответчика разместить в журнале «Вокруг света» без оплаты нa первой обложке журнала следующий текст: «Гомеопатия – медицина XXI века. Подробнее в рубрике «Наука»». Также истец просил обязать ответчика опубликовать рекомендации Общественной палаты РФ от 18 ноября 2016 года по итогам проведения круглого стола на тему: «О состоянии развития и мерах по расширению метода гомеопатии в практическом здравоохранении».
По мнению истца, информация, опубликованная в одном из номеров журнала «Вокруг света», «не соответствует действительности и порочит метод гомеопатии, применяемый во многих странах более 200 лет, а также противоречит обоснованию применения метода гомеопатии в практическом здравоохранении».
Ранее Национальный совет по гомеопатии обратился с письмом к главному редактору журнала с просьбой разместить статью «О гомеопатии всерьез: XXI век информационных технологий, интегративной медицины и гомеопатии». Однако статья не была размещена. Истец «направил ответчику претензию в связи с не размещением вышеуказанной статьи и не получения ответа на требование о размещении». Отказ ответчика послужил основанием для обращения истца в суд с заявлением.
Суды отклонили требование заявителя. В тексте спорной статьи наименование, организационно- правовая форма истца не указаны, в материалы дела не представлено каких-либо доказательств того, что речь идет о Некоммерческом партнерстве содействия развитию гомеопатии «Национальный совет по гомеопатии», отмечается в решении суда. Арбитраж указал, что вся информация, содержащаяся в статье, обезличена и не содержит никаких сведений о конкретных гражданах и юридических лицах.
«Публикация научной статьи с изложением точки зрения об эффективности и целесообразности применения гомеопатических методов лечения отличной от позиции в отношении указанных обстоятельств заявителя само по себе не может являться надлежащим основанием для обязания коммерческого печатного издания опубликовать на безвозмездной основе соответствующего текста в виде опровержения учитывая отсутствие надлежащих доказательств ущемления прав и законных интересов», — отметила апелляция.
Суд напомнил, что обязанность опубликовать ответ в СМИ возникает в случае распространения сведений прямо несоответствующих действительности либо ущемляющих права и законные интересы гражданина и/или юридических лиц. «Текст опровержения не может содержать иных сведений, поскольку опубликование иной, не предусмотренной действующим законодательством информации, является недопустимой цензурой в отношении средства массовой информации в смысле части первой статьи 3 ФЗ «О СМИ»», — говорится в решении суда. Кроме этого, «на соответствующий вопрос суда представители истца пояснили, что официальных научных доказательств того, что гомеопатия является эффективным средством в лечении (в том числе в отношении состава и фармакологических свойств действующего вещества), на данный момент не имеется, поскольку лечение производится еще не исследованными современной наукой в достаточной степени методами». Также суд заметил, что текст опровержения, предоставленный истцом, не отвечает требованиям действующего законодательства.
Источник: РАПСИ.