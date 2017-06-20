Мининформполитики обнародовало перечень сайтов, рекомендованных для запрета в Украине
Министерство информационной политики Украины опубликовало перечень сайтов, которые ведомство предлагает запретить в стране.
Соответствующий список обнародован на сайте
Мининформполитики и содержит, в частности, сайты: «Русская весна», «Новороссия», «Антифашист», «Антимайдан», «Политнавигатор» и ряд других ресурсов.
В перечне веб-сайтов, содержащих информацию, имеющую признаки запрещенной к распространению нормами украинского законодательства, указаны: «Русская весна» (rusvesna.su), «RusNext» (rusnext.ru), «Агентство новостей Харькова» (nahnews.org), «Луганский информационный центр» (lug-info.com), «Novorossia Today» (novorossia.today), «Комитет спасення Украины» (comitet.su), «Новоросс.инфо» (novoross.info), «Антимайдан» (antimaydan.info), «Политнавигатор» (www.politnavigator.net), «True! Правда!» (freedom.kiev.ua), «За СССР!» (www.zasssr.info), «Луганск онлайн» (on-line.lg.ua), «Портал русского народа Крыма» (www.ruscrimea.ru), «Крымская правда» (c-pravda.ru), сайты информагентств «Новостной фронт» (news-front.info), «Новороссия» (www.novorosinform.org), «Антифашист» (antifashist.com), информационно-аналитический изданий «Одна Родина» (odnarodyna.org), «Русская правда» (ruspravda.info), телерадиокомпании «Крым» (1tvcrimea.ru).
В Мининформполитики указали причины, по которым следует запретить эти сайты в Украине: разжигание межэтнической и межнациональной вражды, призывы к свержению конституционного строя, нарушение территориальной целостности, нарушение законодательства о декоммунизации.
Кроме того, к характеристике каждого ресурса прилагается статистика его посещаемости (в месяц) и приводятся примеры – цитаты с сайта.
Ранее в понедельник министр информационной политики Юрий Стець анонсировал обнародование такого списка, отметив, что этот перечень передан в СБУ и СНБО. «Это сайты, которые, по нашему мнению и мнению экспертного совета при министерстве, вредят Украине больше, чем «Яндекс», — сказал Ю.Стець на пресс-конференции.