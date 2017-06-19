Казалось бы, что может объединять В.В. Жириновского и В.Р. Соловьёва? На первый взгляд, такое сходство обнаружить достаточно трудно. Но если пристальнее присмотреться? Они ПОЛИТИКОЙ занимаются не первый год! Оба любят многочасовые публичные выступления? Да, любят. Но есть ли эффект от многочасового присутствия их в эфире? Вряд ли! А почему?
Оба, к сожалению, так и не научились пользоваться возможностями Народной дипломатии. Каким образом? Всем известно, о чём Жириновский любит часто заявлять в публичных заявлениях, что он приехал поступать в Московский ВУЗ из Казахстана. У Владимира Рудольфовича бабушка и дедушка родом из Харькова. Но и наши отношения с Казахстаном, особенно в части урегулирования непомерно высокой платы за пользование Байконуром
и в политических сентенциях Назарбаева, Вдадимир Жириновский не поторопился улучшить.
То же самое можно сказать и о Владимире Рудольфовиче, который не использовал потенциал украинских возможностей в полном объёме.
Недавно на странице в ф/б Алексея Савоськина из Тюмени разгорелись жаркие дискуссии о роли Феликса Эдмундовича Дзержинского, который говорил, что с ВНУТРЕННЕЙ контрреволюцией он смог бы справиться за неделю, а вот с борьбой иностранных интервентов дела обстоят гораздо сложнее. Но всё-таки Главный чекист смог переиграть и британскую и швейцарскую с японской разведки, вместе взятые. Как-то смотрели одну из телепередач, где Нурсултан Назарбаев достаточно агрессивно негодовал, что в советский период Казахстан развивался ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО как сырьевая база, что он теперь и исправляет, когда 40 тысяч жителей его страны учатся в зарубежных странах. Удивительно, что тележурналистка российского телеканала даже не попыталась возразить этому мудрому (???) правителю, что до «советской империи» в мире не существовало страны Казахстан. И у этой страны не было ни собственных писателей, ни письменности..
А вот Владимир Вольфович и его многочисленная фракция в ГД РФ и в регионах, наверное, телевизор не смотрят, возражений по Казахстану у них не возникает. Не странно ли это? То же самое можно сказать и об Украине. Перечитали заново книгу, изданную в Киеве в 1994 году на украинском языке об Украинском архитектурном стиле. А ведь Владимир Рудольфович изначально имеет инженерное образование, трудился в НИИ и отличить научное повествование от псевдонаучного он смог бы достаточно легко. Но он таким анализом не занялся, а жаль. Не почтил он и своим журналистским вниманием книгу, изданную в Киеве в 2005 году под названием «100 найвiдомiших украi нцiв». Туда включены Аскольд, Ольга (норвежская княжна), Святослав, Владимир, «Ярослав Мудрий», Анна Ярославна, Володимер Мономах. Тяжело, видимо, давался набор этой сотенки, потому что сюда же включён и Илля Репiн и Илля Мечников. Под номером 68 числится Казимир Малевич, а под номером 69 – Симон Петлюра. Семьдесят девятый номер отведён украинцу под именем Михайло Булгаков, а 96 закреплён за известной личностью со звучным именем – Степан Бандера.
Кого не хватает в этом списке? Сюда наши украинские коллеги забыли включить наших ВЕЛИКИХ современников – Анатолия Борисовича Чубайса, который в первый класс пошёл в Одессе, продолжил обучение в городе Львов. Неплохо бы вспомнить и Григория Явлинского – выпускника Львовской школы и Вексельберга! На Украине родились и трудились Никита Хрущёв и Леонид Брежнев. В Киеве об этом забыли, но и наши журналисты, по странной причине, об этом не напомнили. Перечитав список несколько раз, не смогли найти там имени Ани Горенко. Почему? Ведь Анна Ахматова и в брак вступила на Украине, да и грамоте обучилась там же, и да любви к политическим преобразованиям, происходившим в нашей стране не испытывала.
Недальновидность тех, кто претендует на политический расклал журналистской нивы, совершенно очевиден. Например? Олександр Маринеско – вiсковий-пiдводник, который значится в украинском списке, мог бы, возможно, объединить тех, кто и у нас в стране долгие годы занят изучением его биографии.
Наверное, и Владимиру Вольфовичу и Владимиру Рудольфовичу нужно поучиться у украинских коллег их толерантности. В один список они включили и Шолома-Алейхема и тех, кто поддерживал фашизм, как Бандера, которому отведено 10 красочных страниц, откуда можно узнать немало увлекательнейших фактов.
Однако, используя риторику украинского национализма, можно было приглашать тех же украинцев на Празднование Дня космонавтики. Потому что 93 номер предназначен? Да, здесь числится Корольов! Почему же наши журналисты умалчивают о том, что современная украинская политика считает Сергея Павловича Королёва своим национальным достоянием?
Наверное, можно было бы найти пути компромиссного решения многих вопросов! Как говорил о себе Зохар из Израильского фильма про спецназовца Израиля:
— Я – не проблема, я – решение проблемы!
В фильме про Зохара рассказывается, как спецназовец из Израиля влюбился в девушку, которая была сестрой Палестинского террориста, а Зохар служил в антитеррористическом подразделении. Любовь побеждает вековую непримиримость! Палестинец сказал, что ВСЮ жизнь мечтал заниматься продажей обуви, а Зохар становиться парикмахером… Фантастика? Просто кинематографисты Израиля постарались ШИРЕ взглянуть на существующие проблемы. Эти же мысли сквозят и в фильме «Очень плохие парни», когда идёт отход ориентации на вечное противопоставление – арабы и евреи. Здесь доказывается, что преступность (та же педофилия) не имеет национальности. Этот фильм вышел на экраны в 2013 году. Занял ли он место в многочисленных политических руладах Жириновского и Соловьёва? А ведь осень 2013 года была ознаменована майданом…
Поговорим о сегодняшних событиях. Известные «молодёжные» протесты? Насколько они молодёжные? В недавней радио передаче Владимир Соловьёв заявил, что публика, поддерживающая одного политического авантюриста – это «мажористые придурки». Он обратил внимание на то, что у них есть смартфоны, и они неплохо одеты… Но не слишком ли поверхностный взгляд на эту ситуацию? Да, в статьях «ППР» неоднократно говорилось о том, что в Школьные банды входят и учащиеся элитных Питерских гимназий, когда преступление становится квестом. Это так! Но только наполовину! В этих бандах существует СТРОЖАЙШАЯ иерархия, когда для компьютерного руководства приглашаются одни, а на низовые, черновые функции подбираются детишки из семей потомственных отсидельцев, где разбой, убийства стали семейной традицией. Поэтому-то? Говоря о «мажористости» Соловьёв СНИЖАЕТ опасность надвигающейся криминальной угрозы, когда бандиты, используя интеллигентное пыхтение и недовольство в качестве прикрытия, откровенно штурмуют властные рубежи! И не первый год.
Грустно констатировать, но наша журналистика, как, впрочем, и зарубежная, за мнимой либерализацией политики, забыла остановиться на таких аспектах, что уголовники, имеющие погашенные судимости, могут и активно пользуются этим ПРАВОМ занимать депутатские кресла в РФ.
Сотрудникам «ППР» в разное время приходилось обращаться к депутатам из гордой фракции Владимира Вольфовича, которые являлись организаторами тех преступлений, которые нуждались в расследовании…
В прошлом году была зверски убита семья полицейского Гошта… Много ли внимания уделили этому чудовищному преступлению журналисты? Увы, нет! А потом последовали и массовые расстрелы уже в этом году. Случайность? Или слабость анализа? Недавно в интернете промелькнуло сообщение, что Никас Сафронов был ограблен в центре Москвы.
Это и может явиться ответом, ОТКУДА у детишек появляются дорогие смартфоны! Ограбление, как средство первоначального успеха? Почему бы и нет. Ведь не проанализировали текстов кричалок наши журналисты. А текст звучит следующим образом:
— Хватит власти только воровать.
То есть? Лозунг не призывает ПОЛНОСТЬЮ отказаться от воровства! Бизнесменам, представителям НКО? Им воровать полагается по рангу! И новым «перераспределителям ценностей»? Тоже дозволено заниматься грабежом! Да и во власти? Супруга Дмитрия Анатольевича Медведева подвергается ОСТРЕЙШЕЙ дискредитации, а те жёнушки, кто и является спокойным наблюдателем «школьных недовольств», остаются вне лозунгов проплаченных сборищ.
Владимир Рудольфович наивно полагает, что у одного политического провокатора есть СВОЯ аудитория в интернете? Но сборища организуются по цепочке указаний, идущих от бандитских сходняков! И это было достаточно легко проверено. В Питере на Марсовом поле был создан «информационный вакуум» (погашен сигнал мобильников, что было ранее использовано успешно в Крыму, когда и казармы в Крыму и корабли США в Чёрном море оказались «глухими и слепыми»), а вечером на окраинах происходили хулиганские выходки, которые были организованы по отработанной криминаль\\\\\\\\\\\\\\\\ной методике. Мы помним, что корабли США (по непонятным для многих журналистов причине) развернулись и покинули акваторию Крымского полуострова.
Но вернёмся к «политическим» всплескам авантюриста? Почему-то никто из журналистов не занялся изучением прохождения тюремного заключения младшего братика политического авантюриста? А здесь существует ИНТЕРЕСНЕЙШАЯ коллизия! Когда происходит стремительное сближение проходимцев всех мастей.
Стремительное развитие новой парадигмы, когда градации набирают новые криминально-политические обороты. И вот этой-то градации между журналистикой политической и криминальной не видят ни Владимир Вольфович, ни Владимир Рудольфович, оставаясь в плену своих радужных иллюзий.
Георгий Лозовский,
Источник: Планета СМИ.