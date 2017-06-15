Несмотря на, казалось бы, достигнутые договоренности между журналистским сообществом и МВД, аккредитация для сотрудников СМИ, освещающих митинги, все еще не создана (хотя ее отсутствие уже считают преступлением в одном из отделений полиции), а пресс-карта все еще не гарантирует спасения от поездки в автозаке. В Союзе журналистов Петербурга считают, что беседы с представителями МВД заходят в тупик, и готовят новый план действий по урегулированию ситуации.
После задержаний журналистов на массовых акциях 26 марта и 29 апреля в Петербурге медиасообщество требовало встречи с начальником Главного управления Министерства внутренних дел России по Петербургу и Ленобласти Сергеем Умновым, чтобы обсудить, как прессе освещать массовые мероприятия, не оказываясь при этом в автозаках и отделениях полиции. Выйти на диалог призывали фотокорреспонденты, многих из которых задерживали на митингах в 2017 году, и Союз журналистов Петербурга и Ленобласти. В итоге только через несколько недель удалось организовать две встречи: 12 и 23 мая. Сергей Умнов на них не присутствовал, от лица МВД с журналистами общались начальник управления по охране общественного порядка Алексей Смяцкий и его заместитель Виктор Подколозин, присутствовал также начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Петербургу.
Результатом этих встреч, как казалось присутствующим, стали договоренности между сотрудниками МВД и журналистами. Во-первых, корреспондентам стоит рассмотреть возможность использовать жилеты или нарукавники с надписью «Пресса». Во-вторых, пресс-карты достаточно для того, чтобы доказать свою принадлежность к СМИ, редакционное задание необязательный документ. «Я в каждый автобус перед отправлением зайду и спрошу, есть ли журналисты, — уверял Виктор Подколозин 23 мая на встрече в Доме журналиста.
— Я не сторонник задержаний прессы. Они свою работу делают, мы свою. Ну, бывает, попадает, я не исключаю». В-третьих, МВД совместно с журналистским сообществом стоит разработать вид аккредитации СМИ для освещения массовых мероприятий, который позволит полиции сразу идентифицировать журналистов в толпе и отличать их от участников акции. Также на встрече 23 мая полковник Подколозин советовал со всеми проблемами и вопросами по работе СМИ на митингам сразу обращаться лично к нему.
Невидимая пресс-карта и субъективный глагол
Антикоррупционный митинг в День России 12 июня продемонстрировал, что двух встреч было мало и устные договоренности никого ничем не обязывают. На протестной акции в Петербурге было задержано более 500 человек, в автобусы (на этот раз для доставки участников в отделение использовали обычные автобусы вместо автозаков) попали несколько журналистов. Фотокорреспондент «Медиазоны» и «Коммерсанта» Давид Френкель был задержан, несмотря на имевшуюся у него пресс-карту. На фото ниже отчетливо видно, что сотрудники Росгвардии не могли ее не заметить.
Френкеля через некоторое время высадили, не довезя до отделения полиции. «Ну вот это фото я сделал из дверей автобуса, где мне четко сказали, что никто меня выпускать не собирается, несмотря на и пресс-карту, и редзадание. Довезут до отдела и там управление информации и общественных связей разберется. Фото я это уже ночью при разборе съемки нашел. Начальник управления Степченко стоит в центре. Он прекрасно видел и слышал все, но не спешил принимать никакого решения. В отделе разберутся, а ты пока в автобусе поснимай, там тоже интересно», — написал на своей странице в Facebook журналист.
Редакция Лениздат.Ру обратилась к Вячеславу Степченко с вопросом об этом фото и поинтересовалась, почему представитель силового ведомства не помог корреспонденту, если видел, как его «заносят» в автобус. «Глагол «видеть» подразумевает некую субъективную составляющую, а не объективную в виде фотографии», — ответил Вячеслав Степченко. На вопрос, допустимо ли, что журналист при явном наличии пресс-карты был с применением силы отправлен в автобус, Вячеслав Степченко порекомендовал Лениздат.Ру отправить запрос по конкретному поводу, «а пока у вас только частица «бы». Более конкретная формулировка вопроса, к сожалению, тоже не поспособствовала диалогу с представителем силового ведомства.
Попытка Лениздат.Ру связаться с полковником Виктором Подколозиным, настоятельно рекомендовавшем главредам городских СМИ в случае проблем с полицией обращаться к нему, успехом не увенчалась. В приемной заместителя начальника управления по охране общественного порядка вежливо сообщили, что он на совещании, и в связи с Кубком конфедераций до 7 июля пообщаться с ним вряд ли удастся. Не удалось дозвониться и до его руководителя Алексея Смяцкого.
Выход из полиции по аккредитации
Задержанная сотрудница издания «Собака.Ru» Ксения Морозова провела в 12-ом отделении полиции почти сутки. 13 июня суд вынес решение арестовать девушку на 10 суток и оштрафовать ее на 12 тысяч рублей.
Морозову и других задержанных пытался выручить депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. В 12-ом отделении двое сотрудников в звании старших лейтенантов удивили парламентария формулировкой нарушения сотрудницы «Собаки.Ru». «Они мне стали объяснять, что она задержана потому, что у нее не было аккредитации на митинг, хотя у нее была пресс-карта. Это чушь собачья, никаких аккредитаций на митинги закон не предусматривает и не может предусматривать, — рассказал Лениздат.Ру Вишневский. — Я говорил, что она журналист, что у нее есть пресс-карта. Но никакого толку не было. К сожалению, объяснять им что-то было совершенно бессмысленно. Я спросил у полицейских, как они представляют себе такую аккредитацию. Полное молчание было мне ответом».
Какая аккредитация необходима для освещения несогласованной акции, так и осталось загадкой для Бориса Вишневского и находившихся вместе с ним в 12-ом отделении епископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Войтенко и правозащитницы Натальи Сивохиной. Союз журналистов и МВД лишь меньше месяца назад обсуждали планы по разработке специальной аккредитации для таких случаев и воплотить их еще не успели.
Вячеслав Степченко также не смог пояснить, что за аккредитация могла требоваться журналистам для работы на митинге. По его словам, сейчас МВД может аккредитовывать СМИ только на мероприятия, которые проводит ведомство.
Впрочем, видимо, в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти и не рассматривают идею о создании специальной аккредитации для журналистов на митинги. Лениздат.Ру напомнил представителю ведомства, что на встречах МВД с журналистами 12 и 23 мая поднималась эта тема и якобы стороны пришли к решению, что такой документ был бы удобен для всех. «Это недостоверная информация», — заявил Вячеслав Степченко в беседе с Лениздат.Ру. На вопрос, планируется ли ввести аккредитацию для беспрепятственного освещения массовых мероприятий, представитель ведомства ответил следующее:
«Вопросы аккредитации средств массовой информации в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации установлены соответствующим приказом МВД Российской Федерации и ежегодно проводится территориальными органами Российской Федерации. В данном случае это — ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Очередная такая аккредитация проводилась ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в декабре прошлого года. Я имею в виду аккредитацию, которая проводится в соответствии с федеральным законодательством Российской же Федерации», — без запинки произнес Степченко.
Речь идет о документе, регулирующем работу сотрудников СМИ на мероприятиях, организуемых самим МВД: то есть пресс-конференциях, брифингах и т.п. А вот понять из этого красноречивого ответа, каково отношение ведомства к идее создания единой аккредитации СМИ для работы на митингах и являются ли массовые задержания организуемым МВД мероприятием – затруднительно.
Москва готова дать карты в руки
Тем не менее, по словам главы Союза журналистов Москвы, главреда «Московского комсомольца» и руководителя новой подкомиссии по защите прав журналистов при Совете по правам человека Павла Гусева, министр внутренних дел Владимир Колокольцев уже одобрил идею разработки аккредитации журналистов на митинги. Гусев рассказал Лениздат.Ру, что лично обсуждал этот вопрос с Колокольцевым и в скором времени планирует заручиться согласием на создание таких пресс-карт от Росгвардии. «Основные проблемы журналистов на митингах сейчас идут от Росгвардии, — уверен журналист. — Мы пытаемся обезопасить сотрудников СМИ и дать им работать в любых точках, включая протестные акции»
Аккредитация, по замыслу Павла Гусева, будет выглядеть, как обычная пресс-карта на ленте, на ней будет печать МВД и журналистской организации. Выдаваться такое удостоверение будет не индивидуально, а редакциям, которые уже сами будут распределять карточки среди сотрудников. Сроки действия аккредитации пока не обговаривались, планируется, что она позволит беспрепятственно освещать мероприятия год или два.
Журналисты хотят ответа
Аккредитация на митинги обсуждалась ранее в Петербурге лишь как вероятное будущее решение проблем. А вот то, что пресс-карты достаточно для того, чтобы спасти журналиста от задержания и применения насилия со стороны полиции – оговаривалось на встречах 12 и 23 мая абсолютно четко. Несоблюдение этой договоренности возмутило председателя Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Людмилы Фомичевой после задержания Давида Френкеля и Ксении Морозовой, у которых удостоверение прессы имелось. «Полиция просто выполняла команду. Я вчера спрашивала у Степченко, почему они не выпустили девушку, у нее же была пресс-карта. Почему не соблюсти договоренности?!»
Заявление Союза журналистов с требованием освободить Ксению Морозову было опубликованно 13 июня, теперь Людмила Фомичева намерена добиться решения проблем, связанных с освещением протестных акций. «Можно вернуться к диалогу и еще раз отправить письмо тому зам начальника управления по охране общественного порядка, который говорил нам, что с пресс-картой забирать журналистов в автозаки не будут», — предположила в беседе с Лениздат.Ру Фомичева. Впрочем, больших надежд на конструктивный диалог с полицией глава профессиональной организации уже не питает. «Они и не хотели идти на этот разговор. У них, видимо, другие задачи. Депутаты позвали Умного на отчет, но не знаю, пойдет ли он к ним…. Встречи с Умновым организуются через Степченко. Он спрашивал меня, а какая цель? Объясняю: обсудить ситуацию. Он отвечает: «Нарушают порядок, вот и получили». Вот такой их ответ. Это тупик», — считает Фомичева.
Глава СЖ Петербурга уверена, что любой журналист имеет право на защиту и каждого коллегу нужно пытаться выручить. «Многие коллеги мне говорят, мол, они сами нарвались, они не члены Союза журналистов. Но это же неважно! – заявила Людмила Фомичева. — Они журналисты, мы защищаем все наше журналистское сообщество». Глава Союза журналистов также отметила, что ей неизвестно, нарушались ли 12 июня права других корреспондентов, кроме упомянутых выше. И если такие случаи все же были, то журналистам стоит заявлять об этом.
Людмила Фомичева намерена в ближайшее время организовать встречу секретариата СЖ, главных редакторов городских СМИ и правозащитников, чтобы вместе обсудить, как остановить нарастающий конфликт между полицией и медиасообществом. Глава петербургского Союза также планирует связаться с Павлом Гусевым и обсудить совместные действия по урегулированию ситуации.
В своей новой роли главы подкомиссии СПЧ по защите прав журналистов, освещающих акции протеста, Гусев, помимо создания аккредитации на митинги, собирается ввести практику использования ярких жилетов для прессы. В Петербурге же пока склоняются к другому варианту отличительного знака для журналистов. «Журналисты не хотят надевать жилеты, потому что они мешают им раствориться в толпе и спецодежда может повлиять на отношение участников, — рассказала Фомичева. — Мы сейчас заказываем нарукавники с надписью «Пресса». Когда они будут готовы, мы встретимся с МВД и скажем, чтобы с этим знаком людей не задерживали и не мешали работе и что договоренности должны выполняться. Можем выдать их пишущим журналистам, но в основном такими нарукавниками пользуются фотографы и операторы». Видимо, об этих деталях главам профессиональных организаций еще предстоит договорится, но они уже согласны в одном — журналисты нуждаются в гарантированной защите на акциях протеста.
«Сейчас существует противодействие осуществлению деятельности прессы. По этому поводу, кстати, есть уголовная статья, которую никто не отменял, — напомнил в беседе с Лениздат.Ру глава СЖ Москвы Павел Гусев. — Я считаю, что в отношении к журналистам 12 июня применялись неправомерные действия, нарушались принципы закона «О СМИ» и Конституции, а самое главное – наблюдалось воспрепятствование журналистской деятельности».
Источник: Лениздат.