Мосгорсуд 14 июня 2017 года удовлетворил иск владельца канала «Матч ТВ» к изданию Sports.ru. Об этом говорится в сообщении Sports.ru
В течение пяти дней издание получит мотивировочную часть решения, после которой решит, стоит ли подавать апелляцию. В разговоре с vc.ru глава Sports.ru Дмитрий Навоша сказал, что компания планирует работать как прежде, а «у юристов будет несколько интересных задач».
Пресс-служба «Матч ТВ» сказала «Газете.ру», что пока не собирается комментировать решение суда. «Матч ТВ» подал иск в Мосгорсуд к Sports.ru из-за публикации на сайте фрагментов (хайлайтов) двух матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ), а также плеера YouTube c минутным роликом о февральском товарищеском матче «Оденсе» — «Зенит», который был размещён на канале «Наш футбол».
В Sports.ru заметили, что обладали всеми необходимыми правами на хайлайты по договорам, которые были заключены во время существования канала «НТВ-Плюс», на основе которого появился «Матч ТВ», но временно скрыли фрагменты, из-за которых могли возникнуть претензии.
Представители «Матч ТВ» не раскрывали свои требования к Sports.ru, но называли свой иск «систематической работой по противодействию нарушениям интеллектуальных прав». В конце мая канал потребовал убрать с сайта издания функцию создания материалов самими пользователями, что означало бы закрытие раздела с блогами пользователей «Трибуна».
Андрей Фролов.
Источник: vc.ru