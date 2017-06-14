Как стало известно изданию «В курсе», деньги, которые получило одно из популярных СМИ в рамках гранта, выданного «Гильдией аналитических журналистов», корреспонденты издания не получили. Им вместо указанных в заявках десятков тысяч рублей начислили за написание статей гонорары.
Остальные средства «осели» в общем бюджете организации. Об этом на условиях анонимности рассказал нашему изданию один из журналистов.
— Когда грантовая программа действовала, мы получали обычную зарплату. К ней лишь прибавлялись гонорары за статьи — чуть больше тысячи рублей за материал. Конечно, было обидно, мы же видели, что в заявке были указаны совсем другие цифры, — поделился мнением журналист.
Напомним, что в прошлом году четыре воронежских издания получили гранты от «Гильдии аналитических журналистов» на написание материалов, посвященных работе некоммерческих организаций и благотворительности. Владельцы СМИ предоставили на конкурс заявки с просто аховскими запросами. Помимо покупки фотоаппаратов и компьютера, они указали, что на оплату труда корреспондентов будет направлено от 100 до 150 тысяч рублей. В результате себестоимость подготовки и выпуска одного материала составила от 18 до 35 тысяч рублей. Для сравнения: гонорар за написание одной публикации в печатных СМИ составляет от 1 до 5 тысяч рублей.
Более того, теперь выясняется, что деньги в некоторых редакциях до журналистов не дошли. Они упали в «общий котел» организации, а далее были направлены на другие нужды. Зарплата была выплачена отдельным журналистам из обычного зарплатного фонда. Информация о такой схеме работы поступила в наше издание от сотрудников двух изданий. Мы намерено не указываем их названия. Ситуация — очень не красивая. Просто стыдно за такую работу изданий.
Что же может стоять за подобной схемой? Сделаем предположение.
Областная власть распределяет по конкурсу субсидии между некоммерческими организациями. «Гильдия аналитических журналистов» является одной из них. Она получает определенные деньги, которые потом распределяет среди СМИ. Эта организация — наподобие промежуточного звена между чиновниками и журналистами. Напрямую представители власти не могут выдавать деньги СМИ, коррупция и все такое. Поэтому для распределения грантов была создана «Гильдия аналитических журналистов». В ее состав специально включили уважаемых журналистов и редакторов, чтобы она имела вид легального общественного института. Впрочем, не то, что имела, но и имеет. Но организацию периодически сотрясают разные скандалы. То из нее с шумом выходят представители СМИ, не найдя для себя особой пользы в ее работе, то медийщиков возмущает порядок распределения грантов.
История, приключившаяся с выдачей господдержки средствам массовой информации на реализацию социальных проектов, показала, что за ней может стоять желание представителей областной власти через «Гильдию аналитических журналистов» сформировать пул лояльных СМИ и ублажить их деньгами. Увы, отнюдь не журналистов, а владельцев изданий.
Источник: V-kurse-Voronezh.ru