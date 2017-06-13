Судебный участок Тверского мирового суда оштрафовал журнал The New Times на 100 тысяч рублей и вернул в Роскомнадзор вынесенное им предупреждение за материал «Из Калуги с Джихадом» журналиста Павла Никулина. Об этом главный редактор журнала Евгения Альбац рассказала «Медиазоне».
Согласно информации на сайте суда, журнал обвиняли в нарушении части 6 статьи 13.15 КоАП (выпуск продукции СМИ, публично оправдывающей терроризм).
Предупреждение за материал «Из Калуги с Джихадом» Роскомнадзор вынес журналу в начале мая 2017 года. «Из Калуги с Джихадом» — интервью с юношей из Калужской области, который разочаровался в России, принял ислам и уехал в Сирию сражаться за «исламскую идею». Он рассказал о буднях сирийских иламистов и об отношениях между запрещенной в России организацией «Исламское государство» и другими группировками.
В декабре 2016 года Роскомнадзор вынес The New Times предупреждение за «нецензурную брань». В апреле 2016 года, после предупреждения ведомства, суд оштрафовал журнал на 44 тысячи рублей: в одном из материалов журнала упоминалась организация «Правый сектор», но не было указания, что она признана экстремистской. После двух предупреждений Роскомнадзор может лишить издание лицензии СМИ.
Журнал The New Times выходит с 2007 года. В августе 2016 года Евгения Альбац рассказала телеканалу «Дождь» об отказе типографии «Пушкинская площадь» печатать новый номер журнала за несколько часов до его сдачи. В декабре того же года Альбац сообщила, что журнал больше не будет поступать в розницу.
В начале июня 2017 года журнал The New Times перестал выпускать печатную версию. Электронная версияжурнала пока продолжает работу.
Источник: Медиазона.