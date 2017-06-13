«Почта России» создала сервис для борьбы с так называемой «серой почтой». Фирмы-посредники, осуществляющие массовые рассылки «бумажных» писем от организаций, не всегда ведут себя честно. Порой они договариваются с работниками узла связи о рассылке незарегистрированных писем и делят между собой плату за отправку. А иногда вовсе не отправляют большую часть конвертов. Теперь юрлица-отправители смогут сверить количество писем, которые они отдали посредникам, с количеством, которое приняла «Почта».
По данным ФГУП «Почта России», в 2016 году доля «серой почты» (отправления, не оплаченные по официальным каналам) составила 18% от общего объема письменной корреспонденции — это 154 млн отправлений. Ущерб составил 3 млрд рублей. Годом ранее в «серой зоне» было 36% общего количества писем — 342 млн единиц.
Например, в 2016 году служба безопасности «Почты» обнаружила мошенническую схему в подмосковных Химках. Две компании-консолидатора (посредники между отправителями и «Почтой России»), отправляя через одно из почтовых отделений значительные объемы неучтенной корреспонденции, причинили ущерб на 200 млн рублей. Это происходило в сговоре с сотрудниками местной почты. По материалам, переданным в правоохранительные органы, возбуждены дела по ст. 165 Уголовного кодекса РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»).
В нынешнем году «Почта» выявила, что консолидатор — подрядчик одного из пенсионных фондов — представлял в этот НПФ фальсифицированные документы об отправке корреспонденции. Компания-посредник получала от НПФ деньги за якобы оказанные услуги, но фактически отправляла через почту только 5% писем. Фирма не отправила адресатам около 3 млн писем, оплаченных фондом, — 95% от общего объема.
— Мы приглашаем крупных отправителей сверить объемы, переданные к отправке через консолидаторов, с количеством официально принятых от них «Почтой России». Это позволит отправителям гарантировать подтверждение отправок и снизить риски оплаты неоказанных услуг, — сообщила «Известиям» заместитель генерального директора «Почты России» Инесса Галактионова.
Значительное число писем гражданам рассылают многие госорганы, суды, банки, пенсионные фонды.
— Если, например, участника процесса не уведомили о судебном заседании, — такое нарушение его прав может повлечь отмену решения. И в других случаях неуведомление лица при наличии такой обязанности ставит под вопрос законность произведенного действия, — пояснил Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры».
Как рассказывала в феврале Инесса Галактионова, около половины объемов «серой почты» приходится на подделку оттисков или скручивание счетчиков франкировальных машин. Это устройства для нанесения на конверты специальных штампов, заменяющих почтовые марки. 90% таких машин находятся не у «Почты», а в сторонних организациях. Согласно приказу Минкомсвязи, с 1 сентября можно будет использовать только франкировальные машины, подключенные к единой электронной системе «Почты России». Это должно обеспечить контроль за количеством профранкированных конвертов.
Но многие организации по старинке используют марки и маркированные конверты.
— Дело в том, что покупка марки и маркированного конверта не облагается НДС, в отличие от франкировки, — пояснил Константин Бойко, руководитель ООО «Национальная почтовая служба — Югра».
Как пояснили в «Почте России», для контроля количества писем фирме-отправителю нужно направить отчетные документы, полученные от консолидатора, на электронный адрес CheckMailAgent-R00@russianpost.ru.
Источник: Известия. Автор: Александр Кондратьев.