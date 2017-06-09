Владелец издателя российского Forbes бизнесмен Александр Федотов выиграл один из исков бывшего вице-президента холдинга ACMG Натальи Гандуриной, такое решение принял Пресненский районный суд Москвы, передает корреспондент RNS. Суд отклонил все исковые претензии Гандуриной, признав законным ее увольнение. Топ-менеджер обещает оспорить решение суда.
«В удовлетворении исковых требований отказать», — постановила судья Жанна Пархоменко.
«Конечно, буду», — ответила по итогам судебного заседания Наталья Гандурина RNS на вопрос об обжаловании вердикта суда.
В ходе заседания Федотов заявил, что решение об увольнении Гандуриной было принято после того, как в течение дня он несколько раз получал информацию от сотрудника ACMG Ольги Ивко о том, что Гандуриной нет на рабочем месте по адресу на Саввинской набережной, сообщил в суде Александр Федотов, отвечая на вопросы представителя Натальи Гандуриной.
Претензии истца, Натальи Гандуриной, касаются ее увольнения с работы. По словам Гандуриной, в середине декабря Александр Федотов предложил ей написать заявление об уходе по собственному желанию, она отказалась. Спустя несколько дней ей было объявлено, что она уволена из-за отсутствия на рабочем месте, прописанном в договоре, — в офисе по адресу на Саввинской набережной, тогда как она находилась или в своем кабинете в другом офисе компании в Столярном переулке, или работала на выездных мероприятиях, участвовала в деловых встречах, заявила в суде Гандурина, отвечая на уточняющие вопросы судьи и прокурора.
Представитель Федотова в суде отрицал все выдвинутые против ответчика обвинения. «Мы считаем, что процедура не нарушена, мы уволили законно», — заявил представитель Федотова.
Бывший вице-президент ACMG Наталья Гандурина подала два иска в Пресненский районный суд Москвы в начале года. Один из исков суд частично удовлетворил в конце мая, постановив взыскать в ее пользу 4 млн рублей с учредителя журнала Forbes — компании «АС Рус Медиа». Суть претензий по этому иску состояла в том, что компания неправильно оформила процедуру увольнения Гандуриной в ходе реструктуризации холдинга летом 2016 года, когда Гандурина перешла с поста гендиректора «АС Рус Медиа» на должность вице-президента новой управляющей компании издательского дома — «АРТ трейдинг портфолио менеджмента», уточняла газета «Ведомости». Представитель «АС Рус Медиа» в суде возражал, что Гандуриной компенсация, которую она потребовала, не положена, поскольку, несмотря на то, что при переоформлении организация допустила ошибку в документах истца, Гандурина продолжала работать в издательском доме. «АРТ трейдинг портфолио менеджмент», против которой Гандурина также подала иск, — управляющая компания издательского дома ACMG, в который помимо Forbes входят журналы Numero, L’Officiel, GEO, SNC, OK!, «GALA биография» и др.
Источник: Rambler News Service.