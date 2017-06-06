Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти по заявлению ОАО «Авиакомпания «Победа» обязал ресурс Travel.ru удалить текст статьи, включая иллюстрации, а также опубликовать опровержение, говорится в решении суда.
Ответчик должен удалить текст статьи ««Победа» сдала в полицию семейную пару с младенцем из-за смены места в самолёте» и опубликовать на сайте travel.ru опровержение в течение десяти календарных дней после вступления решения суда в законную силу. Однако истцу было отказано в требовании о взыскании 2 миллионов рублей компенсации.
В тоже время 29 мая Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отказал в удовлетворении другого иска авиакомпании «Победа» об обязании ресурса Travel.ru удалить текст статьи и опубликовать опровержение. Авиакомпания просила суд обязать ответчика удалить текст статьи ««Победа» снова нарушила закон, удвоив сбор за право сидеть вместе в самолете».
Суд указал, что «администратором сайта является иное лицо, не ответчик, что влечет невозможность возложения на ответчика, в силу отсутствия у него объективной возможности контролировать содержание сайта и что-либо с него удалять либо помещать на сайт информацию, обязанности по удалению текста статьи». Также «из содержания сайта не представляется возможным установить, что именно ответчик распространил спорную статью на приведенном истцом сайте».
Арбитраж 14 марта отказал «Победе» в заявлении о снятии спорной публикации с сайта до вынесения решения по спору. В обоснование заявления истец ссылался на то, что «наличие статьи на сайте Travel.ru приносит значительный ущерб авиакомпании, и дальнейшее промедление в хотя бы временном удалении этой статьи представляется недопустимым».
Суд отклонил ходатайство истца. В ходатайстве об обеспечении иска авиакомпания ссылается на то, что ответчик приносит ей значительный ущерб, однако доказательств в обоснование данного утверждения не приводит, отметил суд. Кроме того, указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с заявлением, и принятие данных мер может нарушить баланс интересов сторон, а удаление данной статьи с сайта может быть приравнено к заочному решению по данному делу.
Источник: РАПСИ.