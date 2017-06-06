Недавно прошедшая лекция в рамках ПМЭФ-а в Северной Столице открыла новые горизонты в понимании глубочайшей ограниченности Анатолия Борисовича! В чём это выражалось?
Он открыл свою лекцию портретом одного японского деятеля, который якобы и явился в 1974 году основоположником термина «нано-технологии». Затем последовали ссылки на другие японские имена. В контексте лекции прозвучали также ссылки на Швейцарию и, конечно? О, да, на Финляндию.
А чего так недоставало в почти двухчасовом выступлении оратора? Не хватало ему знакомства с Аллой Анатольевной Росинской! Тем более, что на лекции присутствовали лучшие её ученики, включая и Дениса Романова. И даже дело не в бедности речи, когда технологии назывались «железом», слова «офигительные», а в редчайшей примитивности заключалось содержание его так называемого «доклада». Например?
Оратор часто называл себя «энергетиком», но ведь гос. комиссия, занимавшаяся анализом аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, отметила, что тот примитивнейший уровень «организации» в РАО ЕС, когда капитальному и текущему ремонту не уделялось должного внимания, как раз-таки и явился причиной сбоя в работе оборудования. Как известно, десятки погибших и выплаты родственникам легли тяжёлым бременем на бюджет РФ, не считая имиджевых потерь… Не говоря уже о многомиллиардном ремонте.
Как известно, первым градоначальником Города на Неве был назначен Пётр Шафиров, которого, как и Сергея Мироновича Кирова, можно считать самым удачным руководителем Северо-Западного региона. В чём сходство Шафирова и Кирова? В БЕЗУСЛОВНОМ знании математики! Чем «блеснул» Чубайс? Что он забыл то, что обычно учат дети в дошкольных учреждениях. И то не мудрено! Хоть он и назвал в лекции Питер своим Родным городом, но это далеко не так! Родившись в Минске, в первый класс Толик пошёл в Одессе. Затем была школа в городе Львов, где преподавал в военном училище политдисциплины его отец, а вот только в возрасте 12 лет он стал посещать одну из школ в том районе города, где (по словам лектора) поножовщина была обычным (???) способом выяснения отношений.
И здесь-то опять-таки сказывается то, что в Минске, Одессе, а тем более в городе Львов Толик мало и плохо учил детские стихи, что, как известно, отлично тренирует память, с чем у него, видимо, большие проблемы. А именно? «Поножовщиной» и «перестрельщиной» района подросткового возраста Чубайса стал в период его политической зрелости. Более того, этот район стал называться местом «кураторства тамбовцев». Правда? И с этой проблемой успешно справился в 1996 году генерал-лейтенант Анатолий Васильевич Пониделко, возглавивший ГУВД по СПб и ЛО.
Презентация была яркой, но с очень маленьким количеством цифр. Да и те цифры, которые мелькали на экране, увы, страдали, мягко говоря, неточностью. Так, например, Анатолий Борисович подводил итоги своего десятилетнего (???) пребывания в Роснано? Хотя? Счёт до 10 начинают осваивать дети в Детском саду. Фирма возникла только в 2008 году. Руководство Чубайс начал только в 2011 году… Поэтому? О десяти годах «успешной» работы вряд ли приходится говорить.
Шафиров и Киров были гораздо точнее. К тому же? Чубайс заявил, что за эти «десять лет» совершён настоящий (???) прорыв. Было заявлено, что открыто 82 новых (???) завода. Для справки? Когда Чубайс занимался деприватизацией производства, то за четыре года было ликвидировано 123 тысячи предприятий. Но? Как говорится, разрушать – не строить.
Что возмутило меня более всего? В конце лекции была представлена некая схема, где страны делились на условные четыре группы. Надо ли говорить, что Японии отводилось ведущая роль, а вот Россия и Израиль заняли самые скромные минусовые места. Правильно ли это? С точки зрения исторической ретроспективы?
Просится справедливый вывод, что как ранее Киров смог добиться уникальных результатов, развив и усовершенствовав опыт Петра Шафирова, так и сегодня единственный выход для развития прорывных технологий – это создание Российско-Израильского Научного центра. Конечно, по формальным признакам такой Научный Центр существует уже более 20 лет. Руководство им осуществлял Борис Петрович Бельграй – легенда отечественной Геронтологии, и, вообще, человек – легенда.
Сотрудники «ППР», разместившиеся в разных концах актового зала, где выступал Анатолий Борисович, имели возможность и счастье задать ему вопросы, которые, как и следовало ожидать, заставали именитого лектора врасплох.
Да, можно было бы предполагать полное отсутствие элементарных знаний, но мы не могли даже предположить, что бравирование некомпетентностью – это элемент имиджевой конкуренции Анатолия Борисовича. Чего стоит его фраза:
— Я обычно критикую Правительство РФ, но в данном случае, хочу его похвалить!
Похвала относилась к тому, что ему выделено 100 миллиардов рублей на ветроэнергетику, которые он уже ТОЧНО решил потратить на сомнительный договорчик с одной финской фирмой…
Когда-то Кирову удалось вытеснить из Питера сначала японских «консультантов», а затем и британских, доказав их техническую отсталость. Сегодня Израильские учёные могут оказать такую же роль, какую оказывали Кирову многочисленные научные знакомые Марии Львовны Маркус. Нужно сказать, что едва Киров был убит (причём за два часа до доклада, где он собирался отменять продовольственные карточки), как Марии Львовне был поставлен диагноз в системе карательной медицины – «рассеянный склероз». Пережив в Городе на Неве Блокаду, она вдруг «неожиданно» скончалась от воспаления лёгких в январе 1945 года…
А причём здесь Чубайс? Значительная часть его доклада была посвящена фарминдустрии, где он анализировал, насколько неправильно в РФ сегодня диагностируют шизофрению. Но опять-таки? Поднимая эти вопросы, он мог бы поинтересоваться, что в Питере есть организации, которые доказывают, что психиатрия сегодня развивается в связи с доходностью фарм. отрасли. Говоря о «достижениях» фармацевтического кластера, что А. Чубайс поставил в заслугу «Роснано», он забыл, очевидно, посетить совещания отечественных фармацевтов, жаловавшихся, что те же швейцарские фирмы вытесняют отечественных производителей. Тогда как и Шафиров и Киров делали АКЦЕНТ на отечественных производителях. Жаль, что Киров пробыл в Городе на Неве неполных девять лет! Он не успел освоить бриллиантовые тайны и шёлковые тайны Невского края, что успел узнать Шафиров. Но? В отличие от «прошлого энергетика» — Анатолия Борисовича, Киров организовал тепличные хозяйства на базе электростанций.
Один из разделов доклада Чубайса назывался «саженцы» и «семена». Речь, конечно, не шла о растениеводстве. Под саженцами подразумевалось уже действующие производства, под семенами – будущие.
Грустно было это слушать! Потому что во времена Шафирова в теплицах выращивались апельсины и бананы, отсюда и название – «оранжерея», от испанского слова – «оранж» (апельсин). Потом в русский язык вошло слово из немецкого лексикона – «апфель син» — яблоко китайское.
Чубайс называет Питер своим родным городом? Не надо забывать, что его старший брат – Игорь Чубайс – непримиримый борец с Владимиром Владимировичем Путиным (достаточно почитать газетки Игоря Чубайса) приехал в Город на Неве, когда ему было уже 20 лет. То есть возраст протестного электората, на который так рассчитывали наши многочисленные казнокрады, расположившиеся сегодня в Лондоне.
Когда братья Чубайсы занялись своими «реформами», а Игорь Чубайс – профессор философии, то в Городе на Неве отлично функционировала Лаборатория Космической медицины, да и масса других уникальных учреждений. Что поставил себе в заслугу А. Чубайс? Он упомянул об (их) предприятии, сконцентрированном на? Производстве покрытий? С ионно-плазменным напылением! Да, конечно, это «открытие века»! Только не 21-ого, а середины ХХ-ого века, когда наши космические корабли имели такое покрытие. На вопрос от сотрудника ГОИ о «чёрном крыле» А. Чубайс решил ретироваться с ответом. Почему?
Когда оратор собирался уже к выходу, его догнал Георгий Лозовский, обратившись к нему с вопросом:
— Что Вы думаете о проходящем ПМЭФ-е?
У Анатолия Борисовича отличная реакция. Он парирует ответ:
— Вы представляете СМИ?
— Да, хочу поделиться Вашими впечатлениями с читателями!
— Какое СМИ Вы представляете?
— «Поддержка Президентских реформ»!
— Я отказываюсь говорить о политике!
А мне при этом подумалось. Но ведь РАЗВЕ Экономический форум – это только политика? Ведь экономика – это математика, логика цифр. А с цифрами у Анатолия Борисовича явная нестыковка. Вот он восторженно заявляет:
— Мы, вкладывая деньги в бизнес на начальном этапе, потом ПРОДАЁМ этот бизнес, получив в 6-7 раз больше, чем вложили изначально!
Мысль неплохая. Однако? Из его рассказов следовало следующее. Изначально он использует бюджетные деньги (он тысячу раз повторил о том, что без господдержки обойтись нельзя), затем он «приобретает» выгодное производство, а потом это производство продаёт. Но кому? Из его слов следовало, что часть своих предприятий они продали Ростеху, часть – Газпрому. То есть? При этом Чубайс жаловался, что надоедливые следователи из Следственного Комитета постоянно отравляют ему жизнь. Используется бюджетное финансирование, чтобы скупить, например, производство из сов. Секретной сферы, как производство графита для ВПК. Затем? По завышенной цене это перепродаётся с табличкой «нано» рекомендует опять же в гос. сектор.
Вспомним, как поступал Киров. От академика Сергея Васильевича Лебедева к Кирову пришли учёные (всего семь человек) попросив финансирование на 13 тысяч рублей, чтобы освоить промышленный способ синтетического каучука. Это 1929 год. Напомним, что лабораторным способом Лебедев получил каучук в количестве несколько сот граммов ещё при царизме, но там британское лобби вместе с Александрой Фёдоровной не очень-то жаловало отечественных изобретателей. Киров, несомненно, нашёл это финансирование. В 1932 году Лебедев с группой получил 2 килограмма каучука, но Киров поставил вопрос шире! Он предлагает построить 10 заводов по производству каучука. Страна, недавно тратившая золото на закупку натурального каучука, обеспечивает собственные потребности и выходит на мировой рынок!
С чем вышел Чубайс? С распространением «зарубежных» трансферов. Георгий Фёдорович Ершов – учёный в области лингволаконики изучал, как Швейцария и Япония, взяв российские технологии, возвращает их в виде «трансфера». Сколько раз побывал Анатолий Борисович в Давосе? Что он там открыл?
А ведь он о той же Финляндии мог побеседовать и с Георгием Фёдоровичем Ершовым и с Борисом Петровичем Бельграем, который, будучи студентом института имени Лесгафта участвовал в Финской войне в составе знаменитых лыжных рот…
Слушая Анатолия Борисовича, мне вдруг стало его удивительно жалко! Он провёл в Северной Столице студенческие годы. В здании, где он учился в институте, трудился учёный Файницкий – гений по экономико-математическим методам управления. А он так и не постиг даже основ математической журналистики. Он сказал:
— У нас работает ВСЕГО 270 человек, а заводы принадлежат не нам!
Так ведь и Шафирову и Кирову заводы и оранжерейные хозяйства, корабельные верфи не принадлежали. Но они этим управляли! И не фрагментарно и не разоряя казну. Сделаем несложные расчёты. Разделим число работающих в Роснано на число действующих заводов.
270 : 82= 3,5 человека
Получается, что на каждое производство приходится почти по три человека, а это МНОГО! Слишком МНОГО для того, чтобы не видеть, что такие производства продаются в казну, принося бюджету громадные и неоправданные переплаты.
Странно, что у нас любитель фильмов о детях Юрия Яковлевича Чайки, Дмитрия Анатольевича Медведева не заинтересовался деятельностью «Роснано». Ведь здесь размах значительно шире. Почему же этого не происходит?
Наверное, только потому, что любитель скучных релизов в интернете тоже очень плохо умеет считать. Да, и Анатолий Чубайс и интернет фильмовод очень плохо учились, мало смотрели интересных фильмов.
Недавно пересмотрела фильм «Встречный» от 1932 года и фильм «Горячие денёчки» от 1935 года. Оба фильма сняты на киностудии «Ленфильм». Сколько там интереснейших математических головоломок. Казалось бы, мелочь. Расчёт в ошибке диска составляет всего-то 0,03 мм. Но именно эти три сотые миллиметра могут дать сбой в работе турбины.
А как рассчитываются системы охлаждения военной техники? Сейчас фильмы, увы, грешат серостью и полным отсутствием математических расчётов. Поэтому-то? Только тесное сотрудничество с Израилем вернёт сегодня России и математическую убедительность, и международный авторитет. А что же Чубайс? Ему срочно нужно пообщаться с выпускниками Клуба ораторского мастерства Аллы Росинской. Ведь Анатолий Борисович так и не научился убеждать. Ведь он говорит, а ведь и сам не верит тому, что говорит. Ему не хватает самых элементарных знаний. Его советчики в лице Коха, Грефа всегда тешили его мало интересными баснями, ничего общего с экономикой не имеющее. Получаются игры в стиле «Что, Где, Когда», когда один такой игрок «неожиданно» схватил себе филиалы Сбербанка на Украине. Математического обоснования этой сделке внятно не прозвучало.
На сцене рядом с А. Чубайсом был постоянный суфлёр, который подсказывал ему цифры. Чубайс сказал:
— Я поставил вопрос о деменеджеризации экономики, Греф это услышал и сразу уволил в Сбербанке 3000 сотрудников!
В этот момент суфлёр, стоящий на сцене, сказал:
— Четыре тысячи!
Чубайс радостно повторил:
— Вот видите, четыре тысячи! И водителей мы скоро тоже уволим, заменим роботами!
Ясно, что робототехникой у нас занимается Сколково, где Чубайс входит в совет Сколтеха. О сколковцах, которые не знают, что такое кибернетика, мы уже писали.
Что порадовало? Удивила искренность Анатолия Борисовича! Он заявил:
— Сегодня узнал, что ИТМО недавно занял Первое место в Международной Олимпиаде по программированию! И я ещё УЗНАЛ, что они являются победителями уже 7 лет подряд!
Хотелось его с места поправить, что не седьмой раз, а двадцатый, но и эта информация была для Чубайса поразительной новостью. Вскоре он будет говорить, что заслуги ИТМО пришли от Роснано. А пока?
Как говорил Высоцкий:
Бой будет завтра, а пока
Взвод зарывался в облака
И уходил по перевалу!
Сегодня в Израиле, где проживает 1 миллион 200 тысяч граждан, владеющих русским языком, должны включиться в экспертный рейтинг, доказав, что Ветроэнергетика, как и многие другие сферы, Израилем освоены намного успешнее, чем Финляндией, Японией и Швейцарией, вместе взятыми. Опыт Шафирова и Кирова должен быть сегодня востребован.
Источник: Поддержка Президентских реформ.