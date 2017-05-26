Коллега убитого в соседнем с Хакасией Минусинске (Красноярский край) главного редактора газеты «ТОН-М» не сомневается, что причиной трагедии стала профессиональная деятельность мужчины.
«Убийство связано непосредственно с темами, которые мы публикуем. Версий масса», — предположил коллега убитого в комментарии журналистам.
Как уже сообщало 19rus.info, Дмитрий Попков был убит вечером 24 мая в частном секторе Минусинска. Подробной информации об убийстве журналиста следователи не дают.
«Комментировать убийство нам запретила Москва», — заявили информагентству в СУ СКР по Красноярскому краю.
А пока правоохранители отмалчиваются, в окружении убитого уже начали сомневаться, что следствие будет работать объективно. Напомним, «ТОН-М» с лозунгом «Мы пишем о том, о чем молчат другие» считается в городе оппозиционным изданием. На ее страницах регулярно появляются статьи, компрометирующие органы местной власти, правоохранителей и нечистых на руку бизнесменов. Коррупция, скандалы с муниципальными закупками, растратой казенных средств — главные темы еженедельного издания. Чаще всего «детище» Попкова «проходилось» по депутатам от партии власти и местным чиновникам, включая мэра Дмитрия Меркулова.
Кстати, Меркулов накануне днем прокомментировал трагедию на своей странице в соцсети следующим образом:
«Трагическое и шокирующее происшествие. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Попкова. Преступление должно быть расследовано самым тщательным образом».
На сегодня известно, что тело Попкова обнаружили соседи. Именно они и услышали выстрелы и вызвали полицию. Но когда приехали полицейские, спасти Дмитрия было уже невозможно. Пять пуль из огнестрельного оружия не оставили мужчине шансов на жизнь. Оружие, из которого был застрелен Попков, не найдено. К расследованию убийства, как сообщила пресс-служба краевого следкома, сразу же привлекли лучших красноярских специалистов. Устанавливается круг лиц, с которым Попков контактировал в последнее время. Заведено уголовное дело по статье «Убийство».
По информации источников, знакомых с ходом расследования, 24 мая Попков пригласил друзей в баню. Что произошло потом, тайна, покрытая мраком. А в это время сами друзья и коллеги комментируют трагедию неохотно.
Так, секретарь Красноярского крайкома КПРФ Андрей Новак, с которым Попков не только состоял в одной партии, но и часто встречался в нерабочее время, сейчас находится в Москве. Комментировать произошедшее пока отказался, сославшись на разницу во времени.
Другой представитель минусинских коммунистов Андрей Манцырев тоже от комментариев 19rus.info пока решил воздержаться.
Напомним, что ранее Попков был депутатом горсовета Минусинска, Но после празднования Дня города в 2012 году его жизнь во многом изменилась. Мужчине было предъявлено обвинение в нанесении побоев ребенку. Сам Попков утверждал, что он невиновен, а громкие обвинения — всего лишь повод, чтобы доставить ему неприятности и убрать из состава горсовета.
И действительно, в 2014 году Дмитрий Александрович лишился депутатского статуса по решению горсовета. С тех пор высказывать свою гражданскую позицию он начал в скандально-известной газете «ТОН-М», первый номер которой вышел в свет 5 мая 2014 года. В этой газете он был не только главным редактором, но и значился в числе учредителей.
В настоящее время, как отметил и коллега убитого главреда, версий произошедшего масса. Кому мог был неугоден Попков? В своих публикациях он задевал интересы и минусинских чиновников, и бизнесменов, и мэра Дмитрия Меркулова, и бывшего межрайонного прокурора Алексея Афанасьева, и депутата Законодательного собрания Красноярского края Владислава Зырянова иже с ними.
Так, в 2015 году в интервью одной из минусинских газет Зырянов даже назвал «ТОН-М» бульварным ростком, «которым руководит коммунист с уголовным прошлым».
«Не знаю, кому интересна эта газетенка, уровень вранья в которой, по мнению многих минусинцев, просто зашкаливает», — заявил в 2015 году депутат минусинским журналистам.
Кроме этого, Владислав Зырянов счел нужным отметить, что Попков «дважды — в 1999 году и 2005 году — привлекался к уголовной ответственности по ст. 213 ч.1 УК РФ («Хулиганство») и по ст. 198 ч.1 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»). Так, по информации службы судебных приставов, он уже много лет не спешит отдавать долг государству, который составляет более миллиона рублей! Но когда он отдаст долг – не знаю. По документам Попков вообще якобы нищий – ничего у него нет: ни машин, ни квартир, ни денег. При этом он не стыдится разъезжать по Минусинску на иномарке стоимостью несколько миллионов рублей».
С прокурором Афанасьевым, как сообщают краевые СМИ, у Попкова конфликт обострился из-за земельного участка по улице Карла Маркса в Минусинске. Похоже, именно там и был убит мужчина.
По информации krasrab.com, депутат горсовета Минусинска Игорь Зализный усматривал в действиях бывшей супруги Дмитрия Александровича признаки неправомерного завладения указанным земельным участком, который якобы предназначался для многодетной семьи. Свои предположения общественник высказал в заявлении на имя прокурора Афанасьева. Вмешательство прокурора, как считают журналисты, и подлило масла в отношения Попкова с главным минусинским надзорником.
В настоящее время следователи проверяют все версии произошедшего.