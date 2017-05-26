Компания экс-директора «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского «Ферст хенд медиа» продолжает кошмарить в судах бывших коллег опального продюсера. В арбитражный суд Москвы поступил иск к Сергею Исаеву, Дмитрию Брекоткину, Вячеславу Мясникову и Сергею Ершову. Предмет иска пока не ясен, стороны воздерживаются от комментариев.
Напомним, новый раунд судебной войны между бывшими товарищами начался весной. Согласно материалам первого дела, Нетиевский намерен признать недействительной некую совершенную ранее сделку. Первое заседание состоится 8 июня в Арбитражном суде Москвы. К участию в процессе в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, будет привлечен Евгений Орлов, который сейчас является генеральным директором «Уральские пельмени продакшн», а ранее возглавлял «Идею фикс медиа». Учредителем последней на 50% является «Ферст хенд медиа».
По версии команды, Сергей Нетиевский мстит им за увольнение с поста директора команды.
«Мы считаем, что Евгений Орлов, будучи директором компании, нанес ей серьезный ущерб, и намерены признать ряд совершенных под его руководством сделок незаконными», — рассказал ЕАН руководитель «Ферст хенд медиа» Сергей Нетиевский. О каких именно сделках идет речь, он говорить отказался.
Напомним, Сергей руководил творческим коллективом с 1998 года, в 2011 году стал директором шоу, а осенью 2015 года коллектив команды решил отстранить его с этой должности и отдать пост Исаеву. Нетиевский обратился в суд, и тот признал решение о его увольнении незаконным, так как сам уволенный не присутствовал на собрании коллектива и кворума там не было. Впрочем, в 2016 году Нетиевский сам покинул должность.
Еще один предмет спора между ним и его бывшими коллегами был товарный знак «Уральских пельменей». Его графический облик создавала компания «Фест хенд медиа». «Уральские пельмени продакшн» обратилась в суд, чтобы вернуть себе товарный знак, но проиграла. Однако через некоторое время Нетиевский продал экс-коллегам данный знак за символические 2 рубля. В СМИ он заявил, что изначально был готов отдать его бывшим коллегам и не понимает, зачем им необходимо было обращаться в суд.