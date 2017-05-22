21 мая Ксения Собчак разместила в Инстаграме селфи без макияжа. Медиадива и подумать не могла, что совершенно обычная фотография вызовет бурю негативных комментариев. Терпеть это она не стала и ответила обидчикам, объяснив в откровенном во всех смыслах посте, что внешность — не самое главное в жизни.
С рождением сына Ксения Собчак стала более сдержанной: телеведущая старается лишний раз ни с кем не скандалить и на негатив в свой адрес реагирует более спокойно. На днях молодая мама решила опубликовать селфи без мейкапа. Но далеко не все оценили открытость Собчак и принялись выискивать недостатки в ее внешности. Ксения нашла, что ответить злопыхателям. Главный редактор L’Officiel опубликовала в Инстаграме во всех смыслах жаркий кадр из бани, сопроводив его своими размышлениями о том, что же такое красота.
«Я себя люблю такой, не прячу лица, не устраиваю истерик из-за неудачных фото подругам. Да, внешность никогда не помогала, но и не мешала мне добиваться своего, да и с мужским вниманием проблем никогда не было, скорее, наоборот. Ведь сексуальная привлекательность — это про энергию, а не размер губ (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)», — написала в соцсети Собчак.
35-летняя медиадива также подчеркнула, что многие «штампованные» красавицы, выставляя откровенные снимки в бикини, только лишний раз демонстрируют миру свою неуверенность в себе. Большинство фолловеров Ксении согласились с ее точкой зрения. А что скажете по этому поводу вы?