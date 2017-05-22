Британские ученые назвали Instagram самой опасной для здоровья социальной сетью, следует из, опубликованного в пятницу доклада Королевского общества общественного здоровья RSPH и Движения за здоровье молодежи.
Исследователи опросили 1479 человек в возрасте от 14 до 24 лет. Молодых людей спрашивали об их любимых соцсетях и предлагали оценить каждую из них по нескольким ключевым словам: «одиночество», «депрессия», «тревога», «издевательство», «создание внешнего имиджа». В общей сложности каждому респонденту задали 14 вопросов.
В рамках исследования были проанализированы следующие соцсети: YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook и Twitter. Из этого списка самым положительным имиджем может похвастаться YouTube — эта сеть имеет «наиболее позитивное воздействие» на молодые головы. Далее следуют Twitter и Facebook. Snapchat и Instagram получили меньше всего одобрительных отзывов пользователей.
Авторы исследования указывают, что 91% молодежи в возрасте от 16 до 24 лет пользуются социальными сетями в интернете.
«Социальные сети с точки зрения привыкания более опасные, чем сигареты и алкоголь. Уровень тревоги и депрессии среди молодежи за последние 25 лет вырос на 70%. Социальные сети связывают с ростом уровня тревоги, депрессии и нарушений сна», — отмечается в докладе.