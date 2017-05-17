Бизнесмен Олег Дерипаска подал в федеральный суд округа Колумбия иск против агентства Associated Press. В материалах дела говорится, что 22 марта журналисты Джефф Хорвиц и Чад Дэй опубликовали статью, в которой «лживо обвинили господина Дерипаску в участии в криминальных деяниях и других неподобающих вещах».
Истец требует от агентства «справедливую денежную компенсацию», однако конкретная сумма не указана. Представитель Дерипаски подтвердил факт подачи иска о клевете.
Ранее агентство сообщило, что десять лет назад экс-советник избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт якобы работал на миллиардера, «продвигая» российские интересы на постсоветском пространстве. Associated Press утверждало, что Манафорт и Дерипаска заключили в 2006 году десятимиллионный контракт и поддерживали бизнес-связи минимум до 2009 года. При этом репортеры ссылались на анонимные источники и деловую переписку между сторонами.
После этого Дерипаска потребовал от журналистов исправить материал, указав, что он никогда не заключал с Манафортом контракты по продвижению российских интересов. Также бизнесмен просил указать, что все контакты между ним и американцем прекратились задолго до обвинений в связях предвыборного штаба Трампа с Россией.
После отказа агентства предприниматель обратился в суд.
Алексей Богдановский
РИА Новости