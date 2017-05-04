Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы оштрафовал издательство АСТ за ряд неточностей, допущенных на картах в школьных атласах России, в частности за отсутствие на некоторых контурных картах полуострова Крым в составе РФ, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Ранее Росреестр потребовал оштрафовать издательство на 100 тысяч рублей за «неправильное отображение наименований географических объектов, а также нарушение технических требований и норм».
Результаты проверки, проведенной подведомственным Росреестру Федеральным научно-техническим центром геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных, показали, что «половина карт природы дана в компоновке, на которой не показана часть территории Крыма, который входит в состав Российской Федерации», говорится на сайте Росреестра.
Ошибки были обнаружены в атласах с контурными картами по географии России для восьмого и девятого классов, особенно много неточностей связано с делимитацией: «Неточно показаны границы между Россией и Финляндией, Японией, Китаем, КНДР, а также на перешейке Крымского полуострова. Не показана госграница между Россией и США в Беринговом проливе. Отсутствует граница полярных владений Российской Федерации, а также расположенные рядом с границей полярных владений острова Белый (Норвегия) и Виктория (Россия). Подпись «Хабаровск» пересекает территорию Китая. Неточно показаны границы города Москвы».
«Всего выявлено более 60 неточностей и ошибок, допущенных при обозначениях границ, названий населенных пунктов и природных объектов», — говорится в сообщении Росреестра. Кроме того, на картах используется недопустимая аббревиатура «Рос. Фед.».
В Росреестре объяснили, что в соответствии с законодательством наименования географических объектов как составная часть исторического и культурного наследия народов РФ охраняется государством. «Не допускается их произвольная замена и употребление в искаженном виде. Нарушение данных требований влечет за собой административную или иную ответственность», — указали в ведомстве.
Издательство обжаловало первое решение Арбитражного суда Москвы от 17 февраля, удовлетворившего иск управления Росреестра по Москве. Сегодня суд подтвердил законность привлечения ООО «Издательство АСТ» к административной ответственности по части 4 статьи 15.1 КоАП РФ «в связи с нарушением организацией лицензионных требований и условий при издании картографических материалов» с наложением штрафа в 100 тыс. рублей.
Издательство назвало «возможным» обжалование штрафа, говорится в заявлении, которое цитирует РБК. «Вмененные нарушения не являются грубыми и не повлекли за собой серьезных последствий. Нарушения являются незначительными и носят характер технических погрешностей, а значит, не должны нести за собой привлечение к административной ответственности», — заявили в издательстве.
В основном неточности связаны с требованиями обновления транскрипции объектов в Казахстане и Монголии, следует из заявления издательства. По словам PR-менеджера издательства Марии Тихоновой, все отмеченные недостатки для новых тиражей атласов устранены. Впредь, для избежания неточностей и расхождений, издательство будет отдавать картографические основы на проверку в редакцию Центр геодезии и картографии Росреестра, пообещали в АСТ.
После присоединения Крыма к России с картами возникло и до сих пор возникает много проблем. Так, в 2015 году Министерство образования и науки Казахстана было вынуждено внести корректировки в школьные учебники, возмутившие Украину тем, что Крым в них был назван территорией России.
Последний по времени конфуз связан с учебниками европейского разработчика языковых сертификатов и систем тестирования TELC (The European Language Certificates), в которых по ошибке была напечатана карта с Крымом, окрашенным в цвета России.
Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав РФ в марте 2014 года на основании референдума, проведенного на полуострове после Евромайдана на Украине. На Украине и на Западе присоединение Крыма сочли аннексией и отказались признавать итоги голосования.