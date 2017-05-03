В новом эпизоде американского анимационного сериала «Симпсоны» один из персонажей — Гомер — ловит покемонов в храме.
В 19-й серии 28 сезона обитатели вымышленного города Спрингфилд поголовно увлекаются игрой Peekimon Get (полный аналог Pokemon Go) и начинают ловить виртуальных монстров везде, где только возможно.
Гомер в погоне за покемонами заходит в радиоактивное помещение на атомной станции, а затем и в церковь, где проходит служба, в компании другого персонажа. Преподобный Лавджой делает замечание игрокам, на что один из них отвечает: «Слушай, эта игра есть или, по крайней мере, была, в отличие от твоего Иисуса».